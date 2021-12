"Nos preparamos para pelear por el título, pero en el Midget hay muchos candidatos"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

De piloto a chasista, como tantos en la historia. Aunque el hombre en cuestión reconoce que su verdadera faceta la encuentra en el taller ideando las máquinas, y no sentado en la butaca conduciéndolas.

El tresarroyense Gastón Quintas supo experimentar la adrenalina del derrape midgístico allá a principio de milenio (compitió en algunas fechas de los Estivales 2002/03 y 2003/04), hasta que, por razones laborales, regresó a su ciudad natal.

El presente lo encuentra como responsable de la atención del Midget N°8 que conduce el bahiense, radicado en Tres Arroyos, Rodrigo Perugini, actual campeón invernal y ubicado 5° en el certamen; proyecto aún en desarrollo pero tremenda proyección.

“En su momento corrí para despuntar el vicio y nada más. No volvería a hacerlo, no me creo capacitado. Solamente lo haría en alguna competencia de invitados si se llega a dar. Anduve bien zonales, incluso ganando carreras, pero me siento con condiciones. Yo prefiero ganar las carreras en el taller, con autos que construyo. Ese es mi orgullo”, nos cuenta Quintas.

“El Midget cambió drásticamente a lo que era cuando yo corría. Por reglamento, hoy los chasis son más altos y, por ende, más peligrosos desde mi punto de vista. Pero aquella también era una época donde se podían hacer más cosas artesanalmente en el taller, por lo que no había tanta calidad como hoy. Todas las categorías evolucionaron y el Midget no fue una excepción”, agregó Gastón, quien estudió Ingeniería Industrial en la UNS.

—¿Qué balance se hace hasta ahora?

—Hasta ahora es muy bueno. Nos quedamos con el campeonato invernal, ganando dos fechas, y empezamos bien el torneo de verano; salvo por el último viernes, que cambió mucho el piso y nos desorientamos un poco. Así que esta semana se trabajó fuerte para cambiar por completo la puesta a punto.

“El auto tenía una excelente salida y con este cambio de suelo se perdió, ya que nuestro tenía una tendencia a traccionar mejor en suelo duro. No tengo gran experiencia en estos pisos, pero creo que ahora se encuentra mucho más traccionadora”, agregó.

—¿Cómo fue la vuelta al Midget después de tanto tiempo?

—La realidad es que nunca lo perdí de vista. Cuando terminé mis estudios en Bahía, uno de los primeros trabajos que hice fue justamente un Midget, que nada que ver con lo de hoy en día, pero seguí viniendo a las carreras, junto a Leo (papá de Rodrigo) y acompañando a Rodrigo, por lo que más o menos estaba en tema.

“Acá en Tres Arroyos construí más de 30 autos y tengo 8 campeonatos ganados en zonales. Por suerte me puedo dedicar a eso. El Midget es muy distinto y particular, pero no deja de ser un auto de carreras”, aseguró.

Con sello propio

La concepción mecánica que tripula Perugini todos los viernes es elaboración 100% propia del team con sede en Tres Arroyos, y con Gastón Quintas a la cabeza.

Allí también colaboran papá Leonardo, alguna vez piloto de interesante consideración y el propio Rodrigo, en lo que a chasis respecta, ya que, en el área motriz, la responsabilidad recae en el tornquistense Sergio Torres.

“La estructura en sí, distribución de pesos y suspensión fue todo elaborado acá en nuestro taller, con muchas similitudes a lo que Rodrigo venía usando con Matías (Salaberry). El proyecto se hizo acá porque tenemos una parte del taller dedicada exclusivamente al Midget, y disponiendo del tiempo necesario para estar encima y con todos los elementos para poder pelear un campeonato”, nos cuenta Quintas.

“Siempre todos trabajamos para mejorar. El viernes pasado nos tocó la última serie, donde hubo una diferencia de 10 segundos con la más rápida. Es decir que tampoco hubo parámetro. Teniendo en cuenta eso aprovechamos el resto de la noche para probar otras alternativas y seguir mejorando”.

—¿Están para pelear el título?

—A ver, nos preparamos para eso. Pero la realidad es que hay muchos candidatos en el Midget. Rodrigo lo es, pero hay que sumar mínimo 10 o 12 autos más, que tranquilamente pueden ganar en cualquier momento. Tampoco tenemos algo distinto al resto, estamos en igualdad de condiciones en chasis y motor. Seguimos trabajando mucho porque creemos que todavía no se llegó al techo del auto.

“Pronto terminaremos un nuevo chasis, que en cualquier momento estará pintado y armado, por si sufrimos algún golpe fuerte y hay que cambiar el actual. Esas cosas hay que contemplarlas si la idea es dar batalla arriba”, cerró.

Si el clima lo permite, esta noche, desde las 20:45, Rodrigo Perugini y Gastón Quintas saldrán a pista a intentar plasmar todos los trabajos y cambios efectuados en la semana, con el objetivo de repetir lo hecho en la segunda fecha (terminó 3°) o ir por el triunfo.

—Campeonato (cumplidas tres fechas, más el 20% de arrastre): 1) Luciano Vallejos, 72.25; 2) Luciano Franchi, 71.85; 3) Claudio Roth, 63.75; 4) Roy Altamirano, 61.35; 5) Rodrigo Perugini, 53.20; 6) Esteban Mancini, 44.90; 7) Gabriel Schiebelbein, 41.30; 8) Matías Oyola, 40.65; 9) Ezequiel Roth, 36.50; 10) Emiliano Urretabiscaya, 36; 11) Braian Altamirano, 35.80 y 12) Omar Koop, 34.45.