Un exjugador de Boca sería el primer refuerzo de River para el 2022

River Plate llegó anoche a un acuerdo de palabra con el volante santafesino Tomás Pochettino, surgido de Boca Juniors, donde jugó solamente siete minutos en primera división, para incorporar al también ex Defensa y Justicia y Talleres, de Córdoba, por el próximo año y medio.



Pochettino, oriundo de la ciudad de Rafaela, cumplirá 26 años el próximo 1 de febrero, y esta temporada jugó en el Austin FC de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, donde disputó 31 partidos (26 como titular), hizo dos goles y entregó tres asistencias que resultaron insuficientes para evitar que su equipo, en el que también juega otro ex River Plate como Sebastián Driussi, finalizara penúltimo en la Conferencia Oeste.

El acuerdo significa la concreción de un viejo anhelo del entrenador, Marcelo Gallardo, que ya tenía intenciones de incorporarlo cuando jugaba en Talleres.



La llegada de Pochettino inhibiría la permanencia de Cristian Ferreira, que acaba de volver seis meses antes de finalizado su préstamo en Colón, de Santa Fe, por lo que podría volver a ser cedido a otra institución.





Mientras tanto en River no detienen la marcha en pos de reforzarse para la próxima Copa Libertadores y siguen en carpeta los regresos al club tanto del defensor Emanuel Mammana como del volante colombiano Juan Fernando Quintero.



Y por si esto fuera poco también fue sondeado el volante central Lorenzo Faravelli, ex Newell's Old Boys y Gimnasia y Esgrima, La Plata, de 28 años, actualmente en Independiente del Valle, de Ecuador.



Otro que volvió al club de su préstamo por Talleres fue el también volante, Carlos Auzqui, al que también se le cerrarían espacios para quedarse ante la llegada de Pochettino, cuya única participación en la primera división boquense data del día de su debut en primera división, el 8 de noviembre de 2015, cuando jugó los últimos 7 minutos en la derrota por 3 a 1 ante Rosario Central.