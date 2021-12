A este terceto de "Velocidad" campeón nadie le pudo ofrecer "Resistencia"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

A "Velocidad" todo se le dio muy rápido. Con buen juego y "Resistencia", logró el objetivo de volver a la máxima divisional, además de coronar un año brillante con el título del ascenso.

De aquel 2019 para el olvido y un 2020 sin competencia, a este presente de lujo, con vuelta olímpica y la reciente incorporación de Cristian Zapata.

"Cerramos el año felices, cumpliendo el objetivo de llevar al club al lugar que se merece. Fuimos un equipo irregular, donde por diferentes cuestiones nunca se afianzó un equipo. Fuimos cinco integrantes que intercalamos, pero cada uno de dio lo mejor", dijo Silvio Kaddour, jugador representativo de la institución.

"Nos tocó una cancha y un rival bravo, como Talleres. Le dimos confianza a un chico como Lautaro (Escobar, de 18 años) que se lo merecía porque venía jugando con nosotros. La rompió en los dos partidos finales", contó.

"Nos pudimos acomodar porque jugamos cuatro veces seguidas. En Parejas habíamos desentonado también, pero yo sabía que me iba a acomodar.

Si el puntero mejora se fortalece el equipo; eso nos pasó a nosotros", apuntó.

"Velocidad fue uno de los clubes más ganadores del siglo pasado. Quedan muy pocos históricos, le pudimos hacer un homenaje por todo lo que ellos lograron", remarcó.

Rafael Randazzo es otro de los integrantes que se dio el gusto de volver a ganar un campeonato.

"El desafío era lindo; cuando Silvio me llamó estaba en la playa, no estaba muy convencido. Pero después se armó un lindo grupo y con altibajos llegamos al título", contó.

"¿La clave? En el cuadrangular cambiamos las bochas, usamos nuevas y mejoramos mucho. Le ganamos a Río de la Plata y el milagro de ganarle a Talleres en su cancha, donde es casi imposible", señaló.

"Le prometí a Lautaro que si ascendíamos le dejaba mi lugar para que jugara la final. Y el pibe jugó mejor que yo, con una solvencia tremenda", reveló.

Rodrigo Catini (izq.), Oscar Rojo, Silvio Kaddour, Oscar Fidalgo, Lautaro Escobar y Rafael Randazzo, los dueños de la copa.

En casi todo plantel hay un jugador histórico y en este caso, Oscar Fidalgo demostró su vigencia.

"Pocas veces pudimos repetir el equipo y el que menos quería jugar era yo, pero terminé jugando todos los partidos", sintetizó Fidalgo.

"Me inicié a los 12 años, luego jugué afuera y en los últimos años, cuando el club quiso cerrar las bochas, decidí volver de la mano de Silvio. El ascenso es el resultado de mucho sacrificio, perseverancia", subrayó.

"¿Mi nivel? Y..., pasé por EDES, pagué la luz y se me prendieron todas las lamparitas (risas). Terminé en un nivel de un jugador de Primera. No sé si podré mantenerlo, porque a los 64 años todo me cuesta el doble", expuso.

"No salgo de mi asombro por los dos partidos finales. Talleres debe haber jugado 20 partidos en todo el año y no perdió uno; es más, a nosotros en el primer cruce nos dejó en cuatro. La ansiedad pude haber jugado en contra de ellos, a la vez que nosotros estuvimos en esas noches que te sale todo".

Entre experiencia y juventud

A Lautaro Escobar, la experiencia adquirida lo marcó para siempre: "Ni soñando pensaba que iba a jugar una final. He progresado mucho estando en el club. Entrenaba en La Falda, pero debuté el año pasado en Velocidad. Me han tratado de maravillas".

Rodrigo Catini, con su aporte en cinco partidos, también fue partícipe del proyecto.

"Pude colaborar jugando algunos partidos. Faltó Silvio, con algunos problemas de salud, y Rafa, con complicaciones laborales. Me llevé una grata sorpresa con Lautaro, un chico con condiciones por estilo, juego y personalidad. Es ordenando, muy capaz", aseguró.

"¿Si me tira Velocidad? Jajaja. Soy de Pacífico, pero como presidente de la Asociación soy hincha de todos los clubes. Donde me necesiten voy a estar", amplió.

-El 2022 pinta para un año plagado de figuras...

-Grandes figuras, varios candidatos entre los 12 participantes. Y en la B habrá paridad y club nuevo como Rosario Puerto belgrano, que ya nos dio el visto bueno (Ndr: presentó una carta para solicitar la afiliación).

-Y la cábala del equipo se llama Oscar Rojo, quien empezó a acompañar al equipo y los resultados aparecieron.

-"Me sumé antes de la pandemia, caí bien en el grupo. Trato de acompañar, de ayudar. Con ascender estábamos cumplidos, el campeonato es la frutilla del postre", aseguró Rojo.