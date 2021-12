Hubo 13 vehículos secuestrados y 9 alcoholemias positivas en la última noche

Los operativos de tránsito durante la última noche y madrugada dejaron un total de 13 vehículos secuestrados y 9 alcoholemias positivas.

El número es significativamente inferior al registrado el día anterior, cuando hubo 41 y 15 respectivamente.

Esta vez fueron realizados 264 controles preventivos en diferentes puntos de Bahía Blanca, según informó Martín Moyano, director de Ordenamiento Urbano del Municipio.

Además, personal de Saneamiento Ambiental realizó controles de escapes.

"El compromiso del Municipio para combatir los comportamientos temerarios al volante no terminan en Noche Buena [...] No sé arriesgue, si bebe no conduzca, ¡use casco!", indicó el funcionario en redes sociales.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de Control de Tránsito, Ordenamiento Urbano, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Policía de la Provincia.