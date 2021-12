COVID-19: en un mes, los casos semanales crecieron casi el 800 % en Bahía Blanca y la zona

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

La pandemia de Covid-19, poco a poco, vuelve a ser noticia en la región y el país. Luego de varias semanas con índices muy bajos de contagio, los casos en Bahía Blanca y la zona empezaron a repuntar y ya son cinco los distritos donde se advierten brotes de consideración.

El elemento más preocupante es la forma en que creció la curva de contagios el último mes. En la semana del 18 al 24 de noviembre los casos acumulados, correspondientes a los 15 distritos que conforman Región Sanitaria I, habían sido 25. Esta última semana fueron 192, lo que marca un alza de casi el 800%.

Y lo que es peor: las tasas de incremento suben semana a semana. De aquellos 25 casos, al período siguiente se pasó a 40 (+60%); de allí, a 85 (+112%); y, finalmente, en los últimos siete días, a 192 (+126%). De mantenerse esta progresión, la semana próxima habría más de 400 casos acumulados en Bahía y la zona.

Como resulta lógico, los casos activos también tuvieron un fuerte incremento. En estas últimas cuatro semanas saltaron de un promedio diario de 33 a 199.

Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria I, reconoció que hay preocupación por esta situación, aunque destacó que el aumento de casos no es generalizado, sino provocado por brotes puntuales.

“Lo positivo es que esos brotes están siendo controlados y monitoreados en forma constante para que la gente contagiada cumpla el aislamiento”, destacó.

La mayoría de los casos está localizada en cinco distritos: Bahía Blanca (77 durante esta semana), Tres Arroyos (39), Patagones (25), Adolfo Alsina (24) y Coronel Rosales (14). En total, 179 contagios, lo que representa el 93,2% del total de casos detectados.

El resto de los distritos de la zona la situación sigue muy tranquila. De hecho, en 6 de ellos no se registraron nuevos contagios durante esta semana.

“Además, no olvidemos que hoy tenemos 244 casos activos en Región Sanitaria I, cuando para esta misma fecha, en 2020, teníamos 1.262”, enfatizó Núñez Fariña.

“De cualquier modo, no hay que relajarse. La pandemia sigue presente, y la única forma de superarla es con responsabilidad social”, recalcó.

Núñez Fariña destacó además que las cifras de muertes siguen en niveles muy bajos (esta semana no se registró ninguna víctima fatal por el virus) y no hay ningún paciente internado con Covid-19 en alguna sala de cuidados intensivos de la zona.

“Sí tenemos un paciente en cuidados intermedios, con asistencia respiratoria, en un hospital de Bahía Blanca. El resto, que son pocos, se encuentra en cuidados mínimos. La mayoría de quienes son internados con coronavirus no están vacunados; esto es porque, ante un contagio, son los que más sufren problemas para respirar”, detalló.

Vacunación a pleno

Mientras tanto, la vacunación contra el Covid-19 sigue a muy buen ritmo en Bahía Blanca y la zona. En lo que va del mes ya se aplicaron 32.901 terceras dosis y refuerzos, para llegar a un total de 71.545 desde que comenzaron a suministrarse.

En noviembre el promedio de aplicaciones con terceras dosis había sido de 1.288 por día. En la primera quincena de diciembre saltó a casi 2.000, cifra que seguirá subiendo con el correr de las semanas, según enfatizó el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña.

“Hoy la tercera dosis se destina a mayores de 50 años con esquema completo de (la vacuna china) Sinopharm, mayores de 3 años inmunocomprometidos, agentes de salud y mayores de 60 años que se hayan aplicado la segunda dosis hace más de seis meses”, detalló.

“Sin embargo, esta semana empezaron a llegar turnos de tercera dosis para que entre la última semana de diciembre y la primera de enero se vacunen personas mayores de 65 y 70 años”, añadió.

En los últimos días también recibieron turno para mediados de enero quienes en su momento se inscribieron como menor de 50 años con factores de riesgo, algunos de los cuales recibieron doble dosis de Sinopharm.

“El esquema de vacunación con tercera dosis y refuerzos va a avanzar tal como se hizo con las dosis uno y dos: dándole prioridad a los grupos con mayor riesgo y luego al resto. Como lo han dicho la ministra de Salud de la Nación (Carla Vizzotti) y su par bonaerense, Nicolás Kreplak, el objetivo es completar la vacunación con tercera dosis para marzo o abril”, enfatizó.

“En el territorio de Región Sanitaria I, en ese sentido, los números son muy buenos. Se vacuna a buen ritmo”, añadió.

Los números avalan las palabras del funcionario: este mes no sólo se aplicaron casi 33 mil terceras dosis y refuerzos, sino además 19.311 segundas dosis y nada menos que 10.978 del primer componente.

“Cada vez más vecinos se acercan en forma libre o acercan a sus hijos para inmunizarse”, subrayó Núñez Fariña.

Según datos del operativo Vacunate, en el ámbito de Región Sanitaria I ya recibieron la primera dosis 585.792 personas, lo que representa el 86,1% de la población total estimada (algo más de 680 mil personas). A este ritmo, entre fin de año y principios de 2022 se llegará al 90%, lo que confirma la masiva adhesión popular a la campaña.

Varios distritos, de hecho, ya superaron ese porcentaje de cobertura con primera dosis: Adolfo Gonzales Chaves (94,2%), Tres Arroyos y Coronel Pringles (93,8%) , Puan (92,5%) y Coronel Dorrego (92,2%).

La cobertura con segundas dosis también es importante: 76,6%. En total, 520.713 personas ya recibieron este componente de la vacuna.

El dato más relevante, en este apartado, es que 6 distritos ya aplicaron dos dosis a más del 80% de su población -Puan incluso llegó al 87,3%-, mientras que otros 8 están entre el 71,9% y 79,7%.

El único rezagado es Villarino, que aún no llegó al 60% de su población con el esquema completo.

Núñez Fariña destacó que incluso viene mejorando la inscripción en el plan de vacunación de niños de 3 a 11 años de edad.

“En un momento teníamos 20 mil chicos inscriptos, número que creció a casi 24 mil en dos semanas. El 87% ya recibió la primera dosis y el 58% tiene las dos”, indicó.

El funcionario dijo que el segmento de los 12 a los 17 años también tuvo una adhesión inicial lenta al operativo de vacunación, pero actualmente muestra niveles de cobertura muy altos.

¿Y en verano?

Núñez Fariña dijo que la Provincia está trabajando fuertemente para que el operativo de vacunación no se vea entorpecido por las vacaciones de verano.

“Si una persona recibe un turno y se encuentra de vacaciones en algún destino de la provincia, va a poder vacunarse igual. Sólo le pedimos que informe su situación de antemano en el centro de vacunación más cercano, así el día del turno va a poder concurrir a vacunarse”, señaló.

También mencionó que Región Sanitaria I ya está trabajando en las postas itinerantes que se instalarán en los principales sitios turísticos.