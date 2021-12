El hockey local cierra el año con dos nuevos campeones

Será un fin de semana de despedida y campeones para los certámenes que organiza la Asociación Bahiense de Hockey.

En Caballeros, Universitario y El Nacional "A" definirán al mejor del Torneo Apertura 2021.

Hoy, desde las 20, el albirrojo recibirá al celeste en el clásico por la final de los playoffs.

En caso de ganar los locales, serán campeones ya que se quedaron con la ventaja deportiva por ser el mejor equipo de la fase regular.

Si el que triunfa hoy es el celeste, mañana, desde las 17, volverán a medirse por la final extra que definirá al campeón de la temporada. El partido se jugará nuevamente en el Complejo Héctor Gatica.

Durante la etapa clasificatoria el clásico quedó una vez para cada uno, Uni se impuso por 6 a 2 en la fecha y el celeste lo hizo en la jornada 11 imponiéndose por 2 a 0.

Por el tercer puesto, Puerto Belgrano y Villa Mitre jugarán desde las 18, en El Nacional.

En Damas

Las mujeres, por su parte, cerrarán hoy el Torneo Oficial Jorge "Turu" Moyano, que no tuvo ascensos ni descensos, pero sirvió para cerrar la temporada tras el Torneo Apertura.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En la Zona Campeonato, Universitario "A" -último campeón- y Atlético Monte Hermoso definirán el título.

Cabe mencionar que este particular certamen define al ganador por la suma de todas las categorías, por lo que el campeón puede definirse antes del partido de la Primera que se jugara mañana (las formativas lo harán hoy).

En la máxima categoría Las Pirañas y Monte se medirán mañana, desde las 17.

Hoy, en tanto, cruzarán el Sub 14 (a las 10); Sub 16 (desde las 12) y Sub 19 (a partir de las 14).

Sociedad Sportiva "A" y Pacífico jugarán hoy en Primera, cerrando la llave por el tercer puesto. Tiro Federal y El Nacional lo harán por el 5º lugar y Argentino y Villa Mitre chocarán por la 7ª posición.

Por la Zona Ascenso, por su parte, la final la animarán entre El Nacional "B" y Puerto Belgrano.

Las formativas se enfrentarán hoy y la Primera lo hará mañana, desde las 14, en Universitario.

El cruce por el tercer puesto, entre Independiente de Coronel Dorrego y Unión de Tornquist, fue suspendido.

Además, el 5º puesto lo definirán entre Sociedad Sportiva "B" y Sporting y el 7º lugar entre Palihue y Rosario Puerto Belgrano.