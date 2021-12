Móviles de castración – dónde encontrarlos y cómo solicitar turno

Las unidades de castración de perros y gatos atienden en los siguientes puntos:

-Móvil 1: Delegación Norte (Vieytes 2700). Sin turno previo y por orden de llegada (los animales se reciben entre las 8 y las 9 hs). Diariamente se castrarán un total de 20 animales, 10 caninos y 10 felinos.

-Móvil 2 en Delegación Centro (Pringles 390) y Móvil 3 en Talleres Municipales (Brickman 1650) continúan con modalidad de turnos (llamar al 4500459 de lunes a jueves de 8.30 a 12.30).

Requisitos y recomendaciones para llevar animales:

-Se aceptarán dos animales por persona, acreditando identidad con DNI y ser mayor de edad (deberá firmar el consentimiento informado).

-Deberán en el caso de caninos llevarlos con collar, correa y, si son de tamaño grande o agresivos, con bozal.

-Los felinos deberán ser transportados en bolsos, mochilas, canastos, bolsa tipo cebolla o gatiles.

-Deberán tener un ayuno previo de comida de 12 hs y líquido de 3 a 6 hs.

-Se castrarán machos y hembras mayores de 6 meses de edad o que hayan cambiado los colmillos.

-Perras que no estén en celo, que no estén amamantando, sobre todo las recientemente paridas.

-Que no posean obesidad marcada ni en estado raquítico, que hagan suponer una enfermedad de base.

-Si es una hembra y tuvo cría deberá esperar como mínimo 60 días para poderse operar.

-Si estuviesen preñadas, que no superen los 15 días posteriores al servicio.

-Los animales no deberán estar ni mojados ni sucios.

Vacunación antirrábica

Las dosis se aplicarán en los móviles de castración a aquellos animales que reciban atención, hayan sido o no vacunados previamente (la vacuna no hace ningún daño aún si el animal la tuviera vigente, dura un año su efecto). Esta semana no se ofrecerá vacunación en el Parque Independencia.