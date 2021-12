Esteban: “Hay voluntad de todos para modificar la ley de alquileres”

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Nosotros no pedimos la derogación de la ley, sino una modificación”.

Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Bahía Blanca, alude a la 27.551, denominada como nueva ley de alquileres, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020.

El Gobierno nacional anunció que enviará un proyecto con modificaciones al Congreso e, incluso, no se descarta una suspensión excepcional de la ley por 180 días, pero en el mientras tanto crece la incertidumbre entre los dos actores involucrados en la problemática.

“Hoy estamos trabajando con el equipo de asesores del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien nos pidió, a quienes estamos en el sector, la colaboración para elaborar las modificaciones”, agregó.

“No creo que el proyecto salga antes de fin de año, pero acaso se pueda definir en 4 o 6 meses”, indicó.

“Es tan paradójico el tema que nosotros decimos que esta ley es equitativa, ya que perjudica a ambas partes: a los inquilinos y a los propietarios”, comentó Esteban.

Uno de los principales puntos es modificar la duración de los contratos, hoy en 36 meses, a 24 meses.

“Un contrato de 36 meses es muy extenso y por eso uno a 24, como era antes, resulta más justo”, afirmó.

“En este mismo sentido, la indexación, en lugar de hacerla una vez al año, que es muy dolorosa para el inquilino, lo idea es hacerla cada 6 meses, o cada 3, a fin de que no se desactualice el alquiler”, detalló.

“Si partimos de la base de que el principal problema que tenemos es la inflación, el salto de doce meses de actualización es muy grande para el bolsillo del inquilino. Pero ese mismo año le quedó desactualizado al propietario también”, agregó.

“Otro punto es el sistema de actualización que, hoy, se realiza por el Indec. Es un mix entre el costo de vida y el salario, que no está mal, más allá de que para el inquilino sería mejor si fuera sólo por los salarios”, aseguró Esteban, en diálogo con La Nueva.

“Con estas correcciones se solucionaría la ley de alquileres”, sostuvo.

“Lo interesante es que hay voluntad de las dos partes, de los legisladores del oficialismo y de la oposición, para hacer los cambios necesarios, ya que se dieron cuenta de que la actual ley no funciona. He apreciado un espíritu semejante en todos ellos; hay convencimiento”, aseguró.

Esteban recordó que estas modificaciones se habían propuesto oportunamente desde las propias inmobiliarias, “sobre todo las del interior del país, que somos más flexibles. Acaso en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es más complejo”.

También recordó que, en el año 1983, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, los alquileres se indexaban en forma mensual.

“Era complejo ese momento, porque el alquiler le quedaba alto al inquilino o le quedaba bajo al propietario, pero las inmobiliarias logramos entonces, y lo seguimos haciendo, un adecuado equilibrio”, expresó.

“Por eso siempre digo que hay que dejar que la contratación sea libre”, sostuvo.

Respecto de las garantías, Esteban comentó que también se debe dejar tal como se debía desarrollando.

“Debe ser con dos recibos de sueldos y, si no, le buscamos la vuelta. Acá nadie se queda sin alquilar por no tener una garantía. O si no se puede pedir una garantía de caución, que existen. Este es otro tema que se puede arreglar entre las partes”, amplió.

“En casi todos los casos, cuanto menos se mete el Estado, mejor funciona el sistema”, definió.

“¿Las expensas? Deben seguir como están. Que las pague el inquilino y que las extraordinarias las abone el propietario”, aseveró.

También señaló que el mes de depósito se debe cobrar al valor del último mes de alquiler.

“Es algo en lo que todos estamos de acuerdo. De hecho, ya lo veníamos haciendo”, sostuvo.

Respecto del desarrollo de operatorias de alquiler por estos días, Esteban dijo que, si bien la ley 27.551 es terminante en su letra, de una u otra manera siempre se llega a un acuerdo con el inquilino.

“Un detalle es que no hay morosidad en los alquileres y no hay juicios de desalojo por falta de pago; son mínimos los casos”, admitió.

Los perjuicios de la ley actual

“Una de las principales consecuencias de la nueva ley de alquileres fue el retiro de muchas propiedades en alquiler que, al inicio, se incrementaron en forma significativa. Este fenómeno no se apreció tanto en Bahía Blanca, pero sí en la Capital Federal”, dijo Carlos Esteban.

Al momento de las referencias, el titular de Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Bahía Blanca detalló que un departamento de dos ambientes, en CABA, arranca hoy en los 25.000 pesos por mes. Y que en Bahía Blanca hay unidades semejantes por alrededor de $ 15.000.

“Ahora dicen que los valores de los alquileres son altos, pero en realidad lo están para el poder adquisitivo de los inquilinos. En relación a los sueldos actuales, el alquiler es una de los gastos que menos repercusión tiene”, explicó.

“Por ejemplo, el alquiler de una casa de barrio hoy oscila los 30.000 pesos, cuando un sueldo promedio ronda los $ 70.000”, aseguró.