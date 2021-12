Bahía Blanca, nuevamente en lo más alto del automovilístico zonal

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El vibrante y emotivo desenlace acontecido en el Autódromo “Ezequiel Crisol” de Aldea Romana reafirma, una vez más (por si acaso quedaran dudas), el fuerte puntal de Bahía Blanca para las Categorías Zonales.

Basta con observar que, de seis categorías (o cinco, si consideramos que una de ellas tiene orígenes en otra federación), cuatro coronaron campeones a pilotos de nuestra ciudad en el calendario 2021 fiscalizado por la Federación Regional Nº3 del Sudoeste.

Martín Zabalegui, en Sport Prototipos; Lucas Laguzzi, en la Fórmula 3CV Tipo 1.4; Agustín Minujín, en Fiat Uno Pista; y Matías Perrozzi, en Turismo Regional Clase 2, tuvieron el honor de enarbolar la bandera de la ciudad en la cúspide del deporte motor zonal.

Con ello no se busca menos preciar la notable incidencia de la zona de influencia, con los muchos pilotos y preparadores que forman parte del circo y ocupan los primeros planos, como lo demostraron, por caso, el pigüense Franco Venchi, en TC del Sudoeste, y el villalonguense Nicolás Pizarro, en el Gran Turismo de la Comarca.

Pero no caben dudas que Bahía Blanca, que este año recuperó el lugar que nunca debió perder como sede estelar en el calendario (albergó tres fechas del certamen), tiene un papel protagónico preponderante.

La tercera, la vencida

Martín Zabalegui le puso fin a un largo peregrinaje rumbo al título en el Sport Prototipos; halago con el que hacía tiempo se venía tuteando (en 2019 lo tuvo en la palma de su mano), pero que siempre le daba vuelta la espalda.

“Esperé un montón por ésto. Se hizo un campeonato bárbaro, tanto en la etapa regular como en el playoff, y lo coronamos de la mejor forma. Ahora a descansar y planear el 2022”, expresó el nuevo campeón.

—¿Hubiese sido injusto si no se daba?

—Sí. Ya el campeonato anterior lo merecíamos, que se perdió por una maniobra desafortunada. Por eso creo que acá se festejaron dos campeonatos más que uno. En un momento me agarró el miedo de volver a perderlo o que pase algo insólito, pero por suerte no sucedió nada raro. Revisé hasta el último tornillo.

“Fue una definición linda. El sábado se nos complicó para clasificar con la lluvia, pero el domingo cambiamos el chip y, con piso seco, fui para adelante y pude ganar, demostrando realmente para qué estaba. En la segunda fue cuestión de llegar y evitar cualquier complicación. Por suerte se hizo corta la final”, detalló.

—¿Fue más desahogo que alegría?

—Al principio, sí. Cuando se logró el objetivo no estuve tan eufórico, sentí como un alivio de "Al fin terminó y llegó". Hace años dominamos la categoría, pero faltaba la frutilla del postre.

“Pensé lo peor”

Situación similar atravesó Lucas Laguzzi en la Fórmula 3CV Tipo 1.4, debiendo lidiar con los fantasmas del pasado, que lo obligaron a esperar e ir en busca de la revancha en la presente temporada.

“El 2019 fue mejor año, ganando más finales y haciendo más Poles, pero terminé perdiéndolo por 30 puntos. Este campeonato empecé muy bien, ganando todo en Bahía, pero después de ahí empezaron los problemas. Con el diario del lunes, esa fecha fue la que me permitió llegar hasta el final con chances”, sostuvo el “1”.

“Matías (Martínez, quien llegaba como líder del torneo), tampoco fue tan regular como Darío (Rausch) en 2019, y eso hizo que sea una definición apretada, donde hasta último momento no se sabía quién podía salir campeón”, agregó.

—A mitad de año se puso fea la cosa…

—Sí, llegué a pensar lo peor, hasta en dejar de correr. Era una atrás de otra, sobre todo con las permanentes roturas en la caja de velocidades. Rompía en las primeras finales y llegaba a arañar un podio en las segundas, teniendo siempre que remontar. Pero para la penúltima fecha se cambió la selectora, logramos dos segundos puestos y recorté de 17 a un punto y medio. Cambió todo por suerte.

“El sábado me di cuenta que el auto estaba bien y eso, sumado a que Matías no anduvo bien, me empezó a generar ilusión. Por suerte me saqué un peso de encima, era una mochila cargada que tenía desde el campeonato anterior”, cerró.

"Hicimos las cosas bien"

Apenas dos temporadas le bastaron al whitense Matías Perrozzi para colgarse la corona en el Turismo Regional, la Vedette zonal, catálogo bien ganado por calidad y cantidad de máquinas y pilotos.

Haberle hecho frente a las grandes estructuras bajo la fórmula del taller familiar duplica el mérito de Perrozzi en la obtención del trofeo mayor, logro que no podrá revalidar ante la decisión de bajarse del auto por tiempo indeterminado.

“Es un logro muy especial para nosotros, porque se dio una categoría muy importante y con muy buen nivel pilotos y máquinas. El funcionamiento del auto y del equipo fue bárbaro durante todo el campeonato y creo que por eso de nos dio”, sostuvo el Perrozzi.

—¿Lo sentiste una revancha?

—No, porque 2019 era nuestro primer campeonato. El auto fue muy competitivo y tuvimos chances de título, pero Eloy (Huarte) fue muy sólido y nosotros no estábamos para pelearle tan de igual a igual. Era más un año de aprendizaje y adaptación al auto y la categoría, aunque se terminó muy bien.

“Nos ha pasado también en el Sport, que después del primer año pudimos salir campeones. Acá se dio de la misma manera y eso indica que las cosas se hacen bien hace tiempo”, aseguró.

“Fue una definición muy apretada. Tuvimos algunas fechas malas, como la primera en Bahía donde largué mal, o la segunda en Pigüé que tuve un toque y se rompió mucho el auto; pero después de ahí pudimos remontar, con un buen medio mecánico y siendo contundentes en clasificaciones. En la última fecha había que tratar de llegar adelante. Me hubiese gustado ganar, pero corrí con la cabeza”, sentenció.

“Hizo diferencia”

Una de las bondades, probablemente la mayor, de la nueva concepción mecánica Fiat Uno Pista fue la extrema paridad que permitió tantos ganadores en casi la misma cantidad de finales (12 sobre 14).

No obstante ello, terminó primando la experiencia por sobre la juventud, coronándose Agustín Minujín como el primer campeón en la historia de la novedosa y exitosa categoría regional.

"Siento que sí, la experiencia hizo diferencia. Es muy bueno que haya habido tantos ganadores en la temporada, pero sin dudas que, en cualquier trabajo o deporte, la experiencia pesa. Aunque debo admitir que había gente con muchas más carreras que yo", sostuvo.

“Todo esto arrancó por un contagio masivo, como para correr carreras y divertirse. Pero faltando tres fechas, la cosa tomó color y nos dimos cuenta que teníamos con qué para pelear por el campeonato. Corrimos de la mejor forma posible y logramos un campeonato muy importante”, afirmó.

—Y habiendo corrido una fecha menos…

—Sí, no llegamos con el auto a la primera, me excluyeron en la segunda y después tuvimos algunos problemas mecánicos que me hicieron parar, pero las cosas se dieron como tenían que darse, y por suerte el campeonato cayó en nuestras manos.

“En la primera final largué 2º y, buscándolo a (Agustín) Caspe me equivoqué y perdí dos puestos, así que me dediqué a correr pensante. Y en la segunda, nos apilamos todos en la primera curva y el auto tuvo una falla que me preocupó. Pero después, con el abandono de Bule (Partarrieu), traté de ir para adelante y sumar lo necesario”, cerró.