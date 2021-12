Martín Soria sobre el procesamiento de Macri: "En vez de acompañar a las familias, se las espió"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, dijo esta tarde en un mano a mano con La Nueva. que el procesamiento de Mauricio Macri en la causa del ARA San Juan "es una noticia importante para las familias", a quienes "en vez de acompañarlas, se las espió".

Además, sobre el reciente sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces, indicó que tanto ella como Néstor "fueron perseguidos por cambiar la realidad, dar vuelta, transformar la Argentina".

"A Evita se lo hacían. Los militares saqueaban las zapaterías pitucas de avenida Santa Fe para ponerlos en un teatro y decir que eran los zapatos de Eva Perón. Algunos lo llaman lawfare, otros guerras judiciales. Las causas se terminan cayendo porque las pruebas no se condicen con las tapas de algunos diarios y periodistas que hablan y hablan por televisión", dijo Soria.

"Lo mismo hicieron con Cristina Kirchner en una mancomunión entre medios de comunicación y algunos malos jueces", aseguró.

Recalcó que "siempre en la Argentina los poderosos fueron privilegiados por la Justicia" y enumeró algunas causas en las que está o estuvo involucrado el expresidente Macri: "En 2010 fue procesado por espionaje, este procesamiento no es nuevo, ahora es por ser presidente y hacer espionaje, pero en el 2010 era jefe comunal, jefe de gobierno de CABA, y también mandó a espiar a familiares del atentado a la AMIA".

"También fue procesado por contrabandear armas a Bolivia y contrabandear autopartes a Uruguay. No es lo mismo que Cristina, Néstor o Perón o Eva, que fueron perseguidos por los poderosos y siempre con mentiras", agregó el funcionario nacional.

Intimidaciones y ataques en Bahía

Soria habló también sobre los atentados, ataques e intimidaciones que hubo en los últimos meses en Bahía Blanca. "La vinculación es que son unidades básicas, una de La Cámpora, otra de otro sector política, es violencia política", expresó.

"Antes de venir acá nos mostraron unos supuestos panfletos que decían que venían a visitar la ciudad funcionarios del Frente de Todos. También hubo un accionar violento contra una referente mapuche y hay situaciones de hechos antisemitas. Esto se tiene que investigar sí o sí, la fuerza policial y la judicial. Es violencia simbólica en tiempos donde no se corresponde, nos recuerda a las peores épocas de la Argentina, adonde no queremos volver", dijo Soria en la entrevista con el periodista Maximiliano Allica.

Además dijo que no han detectado hechos de esta magnitud en otros lugares del país.

Reforma de la Justicia

"Es insólito tener un procurador interino hace cuatro años, Eduardo Casal es el jefe del poder fiscal y así es imposible transformar el Poder Judicial. Las reformas que impulsamos desde el gobierno tiene que ver con eso, no contra un juez en particular, sino contra todo el Poder Judicial en general, la Justicia que resuelve cosas de la vida cotidiana, del ciudadano a pie, no de Comodoro Py", afirmó al hablar de que se quiere lograr una Justicia "parcial e independiente".

"Cuando querés avanzar sobre este tipo de reformas, aparecen los que no les conviene, jueces y fiscales que entraron a escondidas a Casa Rosada para elegir a quién perseguir para poner en las tapas", agregó.

"Quieren mantener el status quo para que nada cambie, por empresarios que le han hecho tanto daño a la patria. Desde el año 2006 hay una ley que ahora quieren declarar inconstitucional, eso nos tiene que llevar a la reflexión del funcionamiento de la justicia. Hay sectores poderosos que no quieren a la Justicia parcial e independiente", dijo Soria.

Corte Suprema

Martín Soria también habló sobre el reemplazo de la jueza Elena Highton de Nolasco, quien renunció a principios de octubre de la Corte Suprema de Justicia.

"Desde lo personal me encantaría desde lo personal que sea una mujer. Estamos hablando de la necesidad de la paridad de género y no pueden ser todos varones en el máximo organismo del poder judicial. La potestad [de postular a alguien] es del Presidente", expresó, aunque también aseguró que hay que ser cautos en esa decisión.

"Fijate lo que pasó con el procurador. El Presidente propuso a [Daniel] Rafecas y la oposición se ha negado a acompañar eso y tenemos a un fiscal interino, que como fiscal era una persona muy allegada a los intereses del gobierno de Macri", sostuvo.

"Creo que hoy, en este escenario, postular a una persona seria someterlo a un escarnio público de los medios de comunicación", dijo Soria.