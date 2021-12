Manifestación en Villa Amaducci en reclamo por mayor seguridad

Un vecino y fomentista del barrio Villa Amaducci contó esta mañana en LU2 que convocan para hoy a las 20 una manifestación por seguridad, en la intersección de Haití y Rosales.

"Los hechos están diciendo que la situación está complicada en el sector. Venimos haciendo un trabajo con la gente de la subsecretaría de Seguridad del Municipio, con el barrio y el motivo era primero preventivo pero a raíz de lo sucesos que han ocurrido en nuestro barrio y barrios cercanos buscamos hablar puntualmente del tema inseguridad, a ver qué podemos hacer", dijo Juan Maza.

"Nosotros hace más de un año que estamos pidiendo la garita policial para hacer un trabajo preventivo y la respuesta era que el barrio no lo requería. Hemos tenidos diferentes hechos, muchos conocidos, que requieren otro tipo de actividad, ya más relacionada con lo preventivo porque los hechos han superado toda la expectativa que teníamos", explicó Maza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El vecino expresó que "en nuestro barrio puntualmente tuvimos un hecho no hace mucho tiempo con el tema con un arma de fuego, la persona se presentó en el local de un vecino, donde hubo un intento de robo y se alteró todo el vecindario porque tenemos una población de adultos mayores que tienen miedo y requieren otras necesidades".

Y agregó: "Nos quedamos sin herramientas".

En este sentido, manifestó que piden la presencia policial, "que no se está dando este último tiempo, y la garita que ya se nos había prometido ya hace un tiempo, o alguna acción relacionada en cuanto a la prevención".

Por último, sostuvo que en una parte del barrio hay alarma vecinal pero en otra no: "Hemos trabajado con grupos de WhatsApp, estamos comunicados, pero no alcanza con que estemos comunicados si no hay un acompañamiento en algo desde del Municipio, de Álvarez Porte (subsecretario de Seguridad del Municipio) y también de Federico Montero (representante regional del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires) que también se había comprometido a darnos algún tipo de respuesta y tampoco tuvimos nada de parte de él".