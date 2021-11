Condenados por asaltar a dos hombres utilizando una motosierra

Dos jóvenes fueron condenados por un violento asalto ocurrido a mediados del año pasado en Pigüé, cuando ingresaron a una vivienda y amenazaron a dos personas con una motosierra.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 sentenció a 5 años de cárcel a Lautaro Alexis Agustinelli, mientras que le impuso una sanción de 5 años y medio de prisión a Maximiliano Oscar Mariezcurrena.

Para los jueces quedó probado que el 29 de julio de 2020, dos sujetos ingresaron a un inmueble ubicado en Juan José Paso y Mendoza, donde redujeron al propietario y lo golpearon con un elemento contundente, además de apoyarle un cuchillo en el cuello y maniatarlo.

En el lugar se encontraba otro hombre, a quien los ladrones intimidaron con una motosierra.

Los voceros señalaron que los individuos se apoderaron de unos 20 mil pesos y dos celulares tras realizar manifestaciones amenazantes como "si no me dan la plata los corto en pedazos y si esto arranca me pinta la sangrienta" o “vamos a matarlos a todos y vamos a prender fuego la casa para quemar las huellas”.

Los jueces entendieron que Agustinelli y Mariezcurrena resultaron coautores del delito de robo agravado por el uso de arma.

En el caso del último, revocaron una pena condicional de 2 años y 3 meses dictada en octubre de 2019 por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 por desobediencia (dos hechos), amenazas y hurto, y por robo agravado por la participación de un menor de edad en grado de tentativa.