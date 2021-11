El debut del Che García y el regreso de Delfino fue con un cómodo triunfo de Argentina

El seleccionado argentino de básquetbol redondeó una convincente producción ofensiva para derrotar esta noche a su par de Paraguay, por 93-67, en partido correspondiente a la primera fecha de la clasificación continental rumbo al Mundial Indonesia-Filipinas-Japón 2023.



En el estadio Templo del Rock, del club Obras Basket, el conjunto del bahiense Néstor ‘Che’ García fue de menos a más para terminar imponiéndose con la siguiente progresión: 24-19, 48-35, 67-52 y 93-67.



El interminable Carlos Delfino, campeón olímpico en Atenas 2004, resultó la figura del quinteto albiceleste, con poco más de 25 minutos en cancha.



El exjugador de Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Toronto Raptors y Detroit Pistons de la NBA terminó con 21 tantos (7-9 en dobles, 2-7 en triples, 1-3 en libres), 6 asistencias, 4 rebotes y un recupero.

En tanto, el juvenil alero Agustín Barreiro (Gimnasia de Comodoro Rivadavia) exhibió un promisorio estreno con la camiseta celeste y blanca, al aportar 17 unidades (6-8 en dobles, 1-2 en triples, 2-3 en libres) y 9 rebotes en 27m., según consignó un informe de FIBA



El ala pivote juninense Nicolás Romano (Instituto de Córdoba) también contribuyó con 17 tantos, 4 rebotes y 2 pases gol en 20m.



En el quinteto paraguayo, que es dirigido por el técnico pampeano Juan Pablo Feliú, la principal vía de gol resultó el alero Gabriel Peralta, con 17 puntos.



Mañana, a partir de las 22.10, ambos conjuntos volverán a enfrentarse en el mismo escenario del barrio de Núñez por la segunda jornada de esta primera ventana de clasificación.





Luego de un arranque trabado, el equipo argentino empezó a marcar las lógicas diferencias de plantel existentes y redondeó un triunfo convincente, con un Delfino (hoy en el Pesaro de Italia) que no sólo colaboró con su eficacia sino también liberando a sus compañeros para que tomen la opción más sencilla de tiro.



Así, el equipo argentino fue ensanchando las cifras y culminó imponiéndose por 26 tantos, en este encuentro de la zona A de la eliminatoria mundialista.



Por el mismo grupo, más temprano, Venezuela, el equipo que dirige el DT bonaerense Fernando Duró (ex Olímpico de La Banda y Gimnasia de Comodoro Rivadavia), derrotó a Panamá, por 77-56. El armador David Cubillán resultó la principal vía de gol, con 14 tantos.



Por el grupo B, en tanto, Uruguay, bajo la conducción del Dt cordobés Rubén Magnano (campeón olímpico con Argentina hace 17 años), le ganó a Colombia, por 83-75



En el quinteto ‘celeste’ sobresalió el base Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket), responsable de 31 puntos y 6 rebotes; mientras que en la escuadra colombiana la ‘rompió’ el alero Braian Angola (compañero del cordobés Juan Pablo Vaulet en el AEK Atenas griego), con una planilla de 37 tantos, 4 rebotes y 3 robos.



En el otro cotejo de la sección B, Brasil, con 14 puntos y 13 rebotes de Bruno Caboclo, batió a Chile, que dirige el DT argentino Cristian Santander, por 77-53