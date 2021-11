Ponzio sumó otro título en River, habló de su futuro y elogió a Julián Álvarez

El experimentado volante central de River, Leonardo Ponzio estimó que encontró "el lugar donde ser" él mismo en el club de la banda roja, y dejó entrever que está cerca del final de su carrera porque "es muy difícil" que siga "jugando seis meses más".



"Estoy muy feliz por este nuevo título y por estar en River, donde encontré el lugar donde ser yo mismo", declaró Ponzio a la prensa en pleno festejo en el Monumental.



"Faltaba un pasito para lograr el campeonato, con dos casilleros disponibles, el empate o el triunfo, Fue una responsabilidad ganar y lo logramos", añadió.

Su inmensa felicidad de la que dio muestras la resumió así: "No puedo más que pedir ya que hoy pude jugar porque se dio todo para que (Marcelo) Gallardo me pusiera" por el lesionado Enzo Pérez.



Además, sobre su futuro Ponzio refirió: "No sé si seguiré seis meses más, pero no creo", como anticipando el pronto retiro de su dilatada y destacada campaña como futbolista profesional.

Por otra parte, el exjugador de Newell's elogió a la estrella del equipo, Julián Álvarez, quien es el goleador del torneo con 17 tantos.

"Es un pibe muy inteligente, que desde el primer momento veías que era diferente y no por el juego, eso lo fue consiguiendo sino por como te miraba", dijo Leo.

"Era un tipo que hablaban los más grandes y él estaba ahí atrás escuchando, no hablaba pero todo lo absorbía. A la hora de entrenar es de esos pibes siempre querer más. A pesar de la edad que tiene y todo lo que está viviendo se lo merece, lo buscó y creo que no tiene techo", cerró.

"Desde el primer momento te dabas cuenta que Julián era especial... creo que no tiene techo", dijo Ponzio, ante la presencia de Álvarez. #LigaProfesional pic.twitter.com/yV9u4jpV8p — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 26, 2021

El gran capitán de la era Gallardo, Ponzio, tiene 356 partidos (con el de esta noche) con la casaca millonaria y fue parte del club en una primera etapa del 2007-2008 con Daniel Passarella como presidente, y Diego Simeone como técnico, donde obtuvo el título antes de irse a Zaragoza.



Su regreso, para jugar la segunda rueda de la B Nacional cuando River había descendido en 2011, lo puso entre los más queridos por los hinchas. En la vuelta a Primera, pese a no haber jugado de titular, fue parte del equipo campeón de Ramón Díaz.



Decidido a irse por no tener continuidad, con la llegada de Gallardo se convirtió en emblema del plantel y es el jugador que estuvo en todos los logros del equipo durante estos 7 años y medio.



Ponzio sumó su título 16to. con la banda roja en el pecho para convertirse en el máximo ganador de copas del club junto a dos jugadores históricos para el equipo millonario, como Ángel Labruna y Ricardo Vaghi.