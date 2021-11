El Negro Enrique, nuevo eliminado de Masterchef 3: “Me voy amargado”

El exfutbolista Héctor Adolfo "el Negro" Enrique se despidió de las cocinas de MasterChef Celebrity 3 en lo que fue una nueva gala de eliminación de uno de los realitys más vistos de la televisión argentina. En contrapartida, los mejores platos de la noche fueron presentados por Paula "la Peque" Pareto, Tití Fernández y Luisa Albinoni, quienes se llevaron los elogios del exigente jurado.

Junto al exjugador campeón del Mundo en el México 1986 habían llegado en la cuerda floja Denise Dumas, Charlotte Caniggia, Mery del Cerro, Luisa Albinoni, Héctor “el Negro” Enrique, Titi Fernández, la Peque Pareto y Catherine Fulop.

Pero finalmente, a la hora de la verdad, Enrique no convenció y fue, junto con Caniggia y Del Cerro, una de las peores presentaciones. Donato De Sanctis, Damián Betular y Germán Martitegui criticaron con dureza el plato del exfutbolista, que no llegó a alcanzar el punto exacto del pollo y no pudo cumplir los requisitos necesarios para afrontar la próxima gala.

Pese a no elegirlo, el jurado de MasterChef le agradeció a Héctor Enrique su paso por el programa y destacaron su buena onda: “Me sigue gustando tu actitud de campeón, entraste sin ostentarlo pero todos sabemos de tu pasado y presente, que lo mostrás con mucha humildad y seguridad. Así que te felicito y gracias por haber pisado nuestra cancha”, le dijo el Tano.

“Tenés una actitud que tendríamos que copiarte porque es buena onda, súper educado, recibís muy bien los consejos y sos muy sincero. Fue un placer tenerte en estas cocinas y te llevás el respeto de todos”, destacó Betular. Y cerró Martitegui: “Fue una alegría verte estos días acá, sos una gloria del fútbol argentino así que es difícil a veces corregir a alguien tan groso como vos. Espero que nuestros consejos hayan llegado y abraces la cocina como tu segundo deporte”.

“Que yo esté parado acá, ya me siento campeón. Lógicamente yo no sé cocinar, pero lo hice con el corazón. Conocí personas maravillosas y voy a extrañar muchísimo, pero las reglas son claras. Estoy feliz de la vida de aceptar este desafío y acá nadie te regala nada, y me parece perfecto”, dijo Enrique. Y cerró su participación en las cocinas más famosas del mundo: “Me voy amargado, triste, pero pertenezco a esta familia y eso me pone feliz de la vida”.