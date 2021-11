Camila Cabello y Shawn Mendes se separaron tras dos años de relación

Se acabó el amor: Shawn Mendes y Camila Cabello decidieron ponerle un punto final a su relación amorosa. El cantante y compositor canadiense y la compositora e intérprete cubano-estadounidense anunciaron la decisión, de común acuerdo, con comunicados en sus respectivas redes sociales.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, postearon las estrellas pop en sus cuentas de Instagram.

La pareja había iniciado su historia de amor a mediados del año 2019 bajo un gran hermetismo. Ambos compartieron en septiembre un escenario y "Señorita" fue la canción que hizo explotar todo. Un beso trunco disparó la polémica entre sus seguidores y una lluvia de criticas les cayeron encima.

Ellos, lejos de esconderse, contestaron a los haters con un mensaje claro: “Vimos en Twitter que no paran de hablar de la forma en que nos besamos, que lo hacemos raro, como si nos besáramos como peces, bueno aquí va, esta es la forma en la que en la realidad nos besamos…”, dijo Mendes, mientras Cabello asentía y prosiguió: “Sí, sus comentarios fueron hirientes”. Y, ahí nada más, se besaron exageradamente para demostrar como en realidad lo hacían en la intimidad.

La pareja se conoció en 2014, cuando eran adolescentes, como teloneros en un concierto de Taylor Swift. Allí formaron una gran amistad, aunque siempre hubo rumores sobre que había algo más entre ellos. Al año publicaron una colaboración que tituló “I Know What You Did Last Summer” (“Sé lo que hiciste el último verano”, en su traducción al español) y empezaron a escribir un capitulo compartido de una historia juntos, formalizando recién en 2019. (NA)