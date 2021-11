Miguel Angel Pichetto tuvo un tenso cruce con un periodista y se volvió tendencia en las redes

Miguel Angel Pichetto fustigó con dureza al Gobierno por evitar reconocer la "contundente" derrota sufrida en la elección legislativa del domingo y apuntó que desde el kirchnerismo "no quieren asumir la realidad".

En declaraciones a LN+, el ex senador evaluó el papel de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien a su entender "tuvo una actitud casi prudente, de mantener el silencio", en contraposición con lo ocurrido después de las PASO cuando difundió un fuerte carta pública en la que reclamó cambios en el gabinete. "Además no fue a la convocatoria del acto de cierre: ella tenía información de que el resultado venía adverso", agregó.

Pichetto mantuvo un tenso cruce con el periodista Pablo Rossi, cuando el ahora auditor respondió a las declaraciones del economista Germán Fermo, quien había declarado horas antes en otro programa de la misma señal que la ajustada victoria de la oposición en la provincia de Buenos Aires y la pérdida de votos en CABA no habían podido evitar una devaluación del peso y una caída de las acciones de las empresas argentinas. El cruce lo convirtió al ex jefe del bloque peronista en el Senado en tendencia en las redes sociales.

Para el ex legislador, desde el oficialismo quieren imponer que no perdieron la elección sino que "la cámara está empatada", en referencia a la cantidad de diputados que tendrían tanto el oficialismo como la oposición a partir del 10 de diciembre. "Se miran en el espejo y no quieren asumir la realidad. Se autoperciben ganadores. El otro tema es la propuesta de convocatoria que es otro elemento que se coloca a poco del resultado electoral para cambiar la agenda", dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Incluso consideró que el acto convocado para este miércoles en el Día de la Militancia también es "para cambiar la agenda, 'salgamos rápido de la derrota'".

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio destacó que "algunos piensan en el Gobierno", y explicó que "están tratando de construir tres o cuatro argumentos para correr el escenario de la derrota que fue contundente y demoledora".

Asimismo, Pichetto resaltó la victoria de Juntos en la Provincia de Buenos Aires al destacar que "Diego Santilli y Facundo Manes le ganaron al aparato de los intendentes del conurbano, donde la presencia de la tercera sección electoral define presidentes".

Además indicó que "hay una mayoría en la Argentina que no está de acuerdo con este rumbo" de la administración de Alberto Fernández. Fue así que Pichetto reclamó al Gobierno entrar "en una camino racional" y le exigió "repudiar a Venezuela y Nicaragua, hacer política económica racional, y pensar en el trabajo".

Finalmente le pidió al Gobierno que entienda que la propiedad es "un derecho importante no secundario como dice alguno importante en el Vaticano", en referencia al Papa Francisco.

Fuente: Clarín"