Cuáles son los 64 equipos que disputarán la Copa Argentina 2022

La Copa Argentina 2022, que se jugará a partir del 4 de febrero próximo, la disputarán 64 equipos de las distintas categorías.

Serán 26 clubes de la Liga Profesional, 15 de la Primera Nacional, 6 de la Primera B, 10 del Federal A, 4 de la Primera C y 3 de la Primera D.

La actual edición se definirá entre Boca Juniors y el ganador de Godoy Cruz de Mendoza y Talleres de Córdoba, que disputarán la semifinal el próximo 1 de diciembre en el Estadio Juan Gilberto Funes, en San Luis.

Los equipos que jugarán la Copa Argentina 2022 serán los siguientes por categoría:



Liga Profesional (26):



Aldosivi, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca Juniors, Central Córdoba (SGO), Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Gimnasia (LP), Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's, Patronato, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Unión y Vélez Sarsfield.



Primera Nacional (15):



Agropecuario, Almirante Brown, Barracas Central, Belgrano, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Güemes (SGO) - Independiente Rivadavia, Quilmes, San Martín (TUC), Tigre y Tristán Suárez



Primera B (6):



Acassuso, Colegiales, Flandria, J. J. Urquiza, Los Andes y Sacachispas



Federal A (10):



Central Norte, Chaco For Ever, Cipolletti, Deportivo Madryn, Gimnasia y Tiro, Olimpo, Racing (CBA), Sol de Mayo, Sportivo AC y Sportivo Peñarol



Primera C (4):



Central Córdoba (ROS), Deportivo Laferrere, Dock Sud e Ituzaingó



Primera D (3):



Cambaceres, Liniers y Puerto Nuevo



Vale recordar que el actual campeón de la Copa Argentina es River Plate. (Télam)