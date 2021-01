Narcotráfico: las pruebas para pedir la preventiva de una oficial de la Policía

La fiscalía solicitó prisión preventiva para una policía del Comando de Patrullas detenida a principio de este mes bajo la acusación de integrar, junto con su madre y un hermano, una banda que al parecer vendía drogas al menudeo en esta ciudad y Monte Hermoso.

Personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, especializada en materia de estupefacientes, requirió en los últimos días a la justicia de Garantías la medida privativa de la libertad en perjuicio de la oficial María Nazarena Aragón.

La diligencia a cargo del Ministerio Público Fiscal se concretó el miércoles, luego de prorrogarse la petición debido a que estaba pendiente el informe de la pericia al teléfono celular de la sospechosa.

Aragón podría quedar alojada en un establecimiento carcelario hasta la realización del juicio si la jueza de Garantías Nº 1 interina, Natalia Giombi, confirma el pedido acusatorio.

El arresto de la mujer policía se concretó en la mañana del 6 de enero pasado, durante un allanamiento realizado en su departamento ubicado en Blandengues 98, donde se secuestró marihuana, su teléfono móvil y anotaciones de interés para la investigación.

Durante la indagatoria, Aragón se desvinculó de los cargos en su contra al declarar que su hermano Juan Ignacio, conocido como “Chiripa”, concurría a su vivienda con amigos, quienes al parecer utilizaban su celular para enviar mensajes relacionados con la venta de narcóticos.

Sin embargo la funcionaria policial dijo desconocer el contenido de los mensajes a supuestos compradores de la droga, porque -afirmó- “no leía esas conversaciones”.

“Cuando estoy en mi domicilio obviamente no tengo el teléfono conmigo; lo usaban los amigos de mi hermano y la computadora también. Nunca vi ni me interesó lo que hacían ellos. No me meto en conversaciones ajenas”, aseguró la detenida.

A lo largo de su relato Aragón mencionó a “los amigos” de su hermano, pero en ningún momento se refirió a su mamá, Ana María García, quien no fue detenida a raíz de que Garantías no hizo lugar al pedido del fiscal Mauricio del Cero, titular de la UFIJ Nº 19.

La jueza Giombi consideró que García “no está involucrada en la venta de droga, por eso se la desvinculó de este delito”, según se informó desde fiscalía.

La investigación se inició en noviembre de 2018, con requisas que derivaron en las aprehensiones de Juan Ignacio Aragón y su mamá, así como el secuestro de droga y celulares. Pero después ambos recuperaron la libertad.

Al profundizarse la pesquisa se estableció que “Chiripa” comercializaba estupefacientes “al menudeo” y hacía delivery de “marihuana, cocaína y pastillas”.



A menores de edad

Mediante el análisis del celular decomisado en poder del procesado en aquella ocasión, se conoció que su hermana mantenía “conversaciones relacionadas a la compra y venta de estupefacientes”.

“En la causa constan varios hechos de venta de cocaína y marihuana a menores de edad, incluyendo algunos miembros de su propia familia. A uno de ellos le vendió durante al menos 4 años”, informó la Policía.

Además se acreditó que el nombrado se comunicaba con ocasionales consumidores de droga vía WhatsApp o redes sociales, en las que “pactaban la cantidad de estupefaciente y el lugar de encuentro para la transacción”.



En la pista de skate

“(Juan Ignacio) también está acusado de vender pastillas (psicotrópicos) a jóvenes en la pista de skate ubicada en el Parque de Mayo e, inclusive, según consta en la investigación, uno de estos menores debió ser internado por una seria intoxicación con alcohol y droga”, agregó el comunicado.

Otras operaciones se habrían concretado en Monte Hermoso.

Personal de Drogas Ilícitas detuvo a “Chiripa” el 29 de julio pasado cuando se retiraba del inmueble de una de sus hermanas, y secuestró su celular. Luego se le dictó la prisión preventiva, por lo que llegará al juicio tras las rejas en la cárcel de Villa Floresta.

“Del análisis realizado a su celular en esta última oportunidad, se logró establecer la existencia de una asociación ilícita y partícipes necesarios de la comercialización de droga, en particular la hermana, María Nazarena Aragón, quien cumple el rol de partícipe necesario y encubridor del delito investigado (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización)”, indicó el parte oficial.

Por tal motivo la jueza Giombi ordenó el allanamiento en la casa de la policía y su detención.

El procedimiento por infracción a la ley de drogas (23.737) estuvo a cargo de la Policía de Establecimientos Navales, de Puerto Belgrano, y efectivos de Drogas Ilícitas, bajo la dirección del fiscal Del Cero.

La UFIJ Nº 19 ya cuenta con el informe del peritaje al teléfono celular de la acusada, aunque desde el Ministerio Público Fiscal no brindaron información sobre sus conclusiones.

La fiscalía solicitó además la realización de una pericia química a la marihuana incautada en el departamento de la oficial perteneciente al Comando.

Otro uniformado detenido por el mismo delito

También imputado por venta de droga continúa detenido el oficial de la Policía Local Lucio Testa, quien fuera atrapado días antes que su colega Aragón.

Testa fue capturado en la casa ubicada en Ingeniero Luiggi 1324, donde se secuestró más de una docena de plantas de marihuana. La justicia lo procesó con prisión preventiva.

En esta causa, a cargo de la UFIJ Nº 19, la información “comprometedora también surgió del teléfono de otro imputado”.

La detención de Testa, con carpeta médica desde hace un año, se concretó en un megaoperativo por comercialización de estupefacientes que incluyó 23 allanamientos, de los cuales 21 se hicieron en el distrito de Puan y 2 en esta ciudad.



Durante los procedimientos se arrestaron a 19 personas, la mayoría de ellas en el partido puanense.

Testa es hermanastro de Damián Eguren, vinculado con la venta de drogas en Bahía desde hace más de 20 años y que actualmente también está detenido por ese delito.