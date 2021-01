El lago del parque de Mayo: un lugar que preocupa

En una explicación escueta y que no aclara demasiado, la municipalidad dio cuenta que “actos vandálicos” provocaron una bajante en las aguas del lago del parque de Mayo y, a partir de esa situación, la muerte de cientos de peces del lugar.

La explicación es que se rompió la bomba que permite que el lago incorpore agua, que la misma se recicle, limpie y se mantenga medianamente en buen estado.

Hay varias cuestiones que resultan importantes. Por un lado, el lago del paseo hace décadas que exige una limpieza integral, completa. Hasta resulta difícil imaginar la cantidad de residuos que debe haber en su fondo, que lleva años y años sin ser limpiado, o dragado, o renovado

Un lago artificial que debería ser, en el contexto del parque de Mayo, una de sus principales atracciones, un lugar de contemplación y estancia, con el agua medianamente cuidada y en condiciones de ser disfrutada como parte de un paisaje por demás atractivo.

Desde ya resulta incomprensible que no se sepa con exactitud cómo se llena el lago. Porque no utiliza el agua del arroyo Napostá, como sería lógico que ocurriera, ya que las compuertas y canales están fuera de servicio.

El lago se llena con agua que se extrae, aseguran los que conocen el tema o al menos los más creíbles, de una perforación. De allí la necesidad del bombeo. Sin bomba no hay agua.

Pero en la ciudad el tema de las bombas es un problema constante. Por eso no funciona la fuente del paseo de las esculturas, ni la de los ingleses, ni tantas otras tantas. Las bombas se queman y dejan de funcionar porque los sistemas de recirculación del agua son inadecuados.

También está el vandalismo, claro. Pero retomando el lago del parque, es inentendible que no sea el agua del Napostá la que se use, que dependa de una perforación, y que no haya una labor constante que lo mantenga en condiciones.