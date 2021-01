Con ilusiones renovadas, Tiro Federal empieza a darle forma a su nuevo proyecto

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Pese a que estos últimos meses el mundo ha vivido tiempos raros, de cambios e incertidumbre, los comienzos siempre generan ilusión.

Y en ese camino se encuentra Tiro Federal, desde la asunción de la flamante dirigencia encabezada por Sergio Botta.

Para el nuevo inicio, en el plano futbolístico, los Botta (Sergio y su hijo Martín) buscaban desde hace tiempo a un viejo conocido de la casa: Emiliano Ortiz, quien había apostado a seguir su carrera lejos de Bahía (en Rincón de Los Sauces), pero la pandemia lo dejó sin trabajo y le modificó los planes.

Un par de contactos con el ex DT de Sporting, llegaron a buen puerto y el Pocho volverá a ponerse el buzo aurivioleta.

“Es un lindo desafío me llamaron con un proyecto con mucha seriedad, ya se habían contactado cuando volví de Rincón y a los meses me volvieron a llamar; en noviembre y diciembre nos reunimos y me di cuenta que había un proyecto lindo. Con una dirigencia nueva, con ilusiones renovadas, el club está bien ordenado. Tratamos de mantener la base, hicimos alguna incorporación y armamos el cuerpo técnico”, le contó Emiliano a La Nueva.

—Esa “insistencia” demostraba que había un gran interés por vos. ¿Te genera un lindo desafío?

—Esa insistencia me motiva y, también, me enorgullece. Porque tener tres pasos en Tiro, con tres dirigencias diferentes y que las tres hayan querido contar conmigo, quiere decir que algo en el club se ha dejado, que algo bien hemos hecho y eso me hace sentir orgulloso.

—¿Por qué creés que te buscaron nuevamente, qué dejaste en tus otros dos pasos por el club?

—Uno de los principales factores es que haya trabajado mucho tiempo en Menores y que tenga conocimiento de muchos chicos que hoy están trabajando en el club. Ese fue un factor. Y que uno siempre ha elegido cuerpos técnicos que han trabajado con mucha seriedad, responsabilidad y orden. Eso también te da el visto bueno, los jugadores siempre quedaron conformes con el trabajo que uno ha hecho, más allá de tener resultados buenos o malos. Eso también es importante, porque uno sabe que los dirigentes también hablan con ellos.

Mantener la base con algunos juveniles, sumarle experiencia y algunas apuestas es la idea del proyecto que encabeza Ortiz, con su cuerpo técnico compuesto por Bruno Paolella (ayudante y DT de Reserva), Juan Zunini (Preparador Físico), Agustín González (Preparador Físico de la Reserva) y Guillermo Dambolena (entrenador de arqueros).



—¿Cuáles fueron las cosas que hablaste con la dirigencia y que te ilusionaron?

—Una de las cosas que nos comentaron es que teníamos que tener mucha comunicación con las Menores; me dieron la posibilidad de tener opinión en la elección de los técnicos de las inferiores. Tuvimos una reunión con Manuel Pierrestegui, que es el coordinador, para tener una noción de lo que es la realidad de todas las categorías, y eso nos motivó mucho. Después el orden que se le quería dar al fútbol que, por ahí, se había perdido un poco; algunos elementos de trabajo que pedimos y ya se sumaron varios. Esas son cosas que quedan para el club y es importante.

"La intención de traer refuerzos de jerarquía también fue importante, como Misael Petercic, Fabio (Lucanera), (Armando) Mondelo, Facu Schmit, el Vincha (Matías) Medina, algunas apuestas como Santi Álvarez, el arquero de Sansinena, o Stéfano Merigo que ya tiene algunos partidos y mucha proyección. La vuelta de Facu Germani, que es un delantero muy interesante, yo lo tuve en las Menores; hablé con él y estaba muy entusiasmado... Mantener el plantel y haber traído los refuerzos que trajimos, para uno es importante. La comunicación entre la dirigencia y el plantel también es clave, era algo que se había perdido en los últimos años y era algo que yo quería tener. Martín Botta está como encargado del fútbol y eso ayuda para no tener que llamar a tres o cuatro dirigentes cuando necesitás algo. Y la verdad que hasta el momento ha respondido muy bien, porque nunca dejó de responder un mensaje o una llamada. Cuando uno ve esa predisposición lo motiva y lo hace trabajar muy tranquilo".

—Imagino que todo eso es importante, sobre todo en un tiempo que se vive con tanta incertidumbre...

—Va a ser un año difícil porque la pandemia sigue y los jugadores han tenido una inactividad muy larga; por eso quisimos arrancar a entrenar temprano, el 13 de enero. También sabemos que está complicado el tema de los sponsors, porque la pandemia también los golpeó. Son todas situaciones que uno tiene que ir solucionando, por eso también uno entiende mucho a los dirigentes, porque dedican mucho tiempo y muchas horas de su vida. Y cuando uno ve una dirigencia tan bien predispuesta, uno tiene paciencia y está tranquilo.

—Si bien es prematuro, ¿se ponen algún objetivo desde lo deportivo?

—Nosotros, junto con Libertad y Olimpo, vamos a pelear en el primer semestre por quedarnos en la A. Entonces vamos a pelear por eso y ese es el primer objetivo, después uno se entusiasma por los nombres que se sumaron, con los chicos de la base de años anteriores. Después iremos viendo, hay que cuidarse para que no se genere ningún brote en el entrenamiento, porque eso puede afectarte en el torneo; estamos tratando de ser muy cuidadosos. Después, desde el club nos transmitieron que ellos tiene un proyecto a uno, dos o tres años. Que ellos obviamente lo irán evaluando, pero que no nos hagamos problema por los resultados, que la presión no va a ser esa. Sino que la idea es que el club siga creciendo, que los chicos sigan motivados y creciendo. Hubo un cambio importante y ellos no pretenden que en el primer semestre o el primer año ya les vaya perfecto, buscan un proyecto a largo plazo. Si uno labura bien y se dan los resultados puede aparecer un sponsor a futuro o algún jugador a incorporar. Si el equipo va funcionando, los jugadores van a querer sumarse a Tiro. Pero la idea de la dirigencia es esa, no nos han puesto un objetivo basado en los resultados.