El mundo a merced del cambio climático (una ficción no tan lejana)

Imaginar un planeta destruido por algún fenómeno climático, una guerra nuclear y hasta por ataques de extraterrestres es habitual en los argumentos de películas, series y libros. Los avances tecnológicos y digitales permiten hoy simular con mayor grado de realidad situaciones de estas características, generalmente recurriendo a edificios emblemáticos, como el Coliseo Romano, la torre Eiffel o el Empire State Building.

Es el caso del trabajo del artista digital francés Fabien Barrau, quien utilizó sus propias fotografías con drones para realizar montajes fotográficos de cómo podría aparecer esa arquitectura en ruinas después de un apocalipsis del cambio climático.

Su trabajo se centra en esa gran amenaza que se cierne sobre el mundo, que tiene base científica y podría ser parte de una nueva geografía.

Arena y mar

Llamada News From the Future, las representaciones muestran monumentos arquitectónicos de París, Roma, Nueva York y Londres sumergidos bajo las olas o sepultados en las arenas del desierto.

"Trato de imaginar lo que sucedería en caso de desertificación, el aumento de los océanos o la tropicalización de una región", explicó Barrau.

Para cada composición, combinó fotografías de drones e imágenes de archivo para imaginar cómo las generaciones futuras, sobrevivientes de ese apocalipsis climático, verían esas ruinas.

Los imagina experimentando "el mismo sentimiento que los arqueólogos del siglo XIX que descubrieron Pompeya", la ciudad romana preservada bajo las cenizas de la explosión volcánica del Vesubio en el año 79.

Los fotomontajes se inspiran en obras de ficción postapocalíptica.

La ballenas nadando sobre el Arco de Triunfo de París es un homenaje al artista Roland Cat, cuyo trabajo en las décadas de 70 las imaginaba nadando sobre ciudades ahogadas.

News From the Future evoca películas como Planet of the Apes (1968), Mad Max (1979), Akira (1988) y un documental de 2008 de National Geographic llamado Aftermath: Population Zero.

"Mi motivación fue cómo influir en la conciencia del cambio climático y la urgencia de actuar de acuerdo con los medios de cada uno. En mi caso, mi pequeño poder es crear imágenes e imaginarme a un explorador que regresa del futuro con fotos de un mundo cambiado. Una simple imagen puede tener más impacto en las personas, especialmente jóvenes, para comprender las consecuencias de la inacción".