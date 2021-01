El código penal puso otra vez de rodillas a Villa Mitre

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Villa Mitre se quedó a las puertas de otra final. Hizo méritos para ganar cómodamente en los 90 minutos, pero falló reiteradamente en ataque, dejó con vida a Deportivo Madryn, que aprovechó un error ajeno para llevar el partido a los penales y en esa instancia sacó pecho para avanzar a la definición en Mendoza ante Deportivo Maipú.

El tricolor jugó, tal vez, uno de los mejores partidos en el campeonato, pero despilfarró demasiadas chances claras y no pudo ponerle el moño a un cotejo de mucho roce físico, sobre todo del lado visitante.

El conjunto de Carlos Mungo se llevó por delante a su rival con juego y actitud, incluso se puso en ventaja a los 34 segundos de juego. Pero todo lo bueno que construyó de desvaneció como castillo de arena frente a Lencina.

En la primera acción del encuentro, el dueño de casa encontró premio. Llegó un centro de Maxi López desde la derecha, la defensa aurinegra la sacó a medias, Ramírez la metió de cabeza para Tunessi, quien le entró mordido pero que alcanzó a dejar sin reacción al sorprendido Lencina.

El tempranero gol local cambió el destino del juego, al menos desde lo táctico. La escuadra de Ricardo Pancaldo tuvo que arriesgar un poco más y dejó espacios que, con el correr de los minutos, el tricolor empezó a usufructuar.

Claro que las repetidas ocasiones hilvanadas no terminaron en la red ajena. Hubo sociedades, juego a un toque, llegadas por afuera y un solo dominar del juego. Sin embargo, el 1 a 0 se mantuvo inalterable.

Con Ramírez en la conducción, con los volantes externos Carlos Leonel Torres y Maxi López indomables en el uno contra uno y con un Tunessi agresivo, el anfitrión fue el dueño de los primeros 45 minutos.

En una ráfaga, Villa Mitre dispuso de tres oportunidades claras. Jara tuvo un par con remates en buena posición y Tunessi –tras una enorme maniobra colectiva— falló por poco en el mano a mano.

El intervalo fue el mejor aliado de los sureños. De hecho, Pancaldo pateó el tablero y mandó a la cancha a Michelena y Niell, dos de vocación ofensiva.

Y en el arranque, Tunessi salvó sobre la línea el primer desliz del tricolor. Michelena le ganó de cabeza a Dauwalder y Emiliano López le dio débil de zurda para el atacante local apagara el incendio.

El partido se quebró por completo. El visitante tuvo que arriesgar más y los tricolores empezaron a llegar con frecuencia.

Tunessi no pudo sentenciar de derecha con poco ángulo tras una salida fallida de Lencina y luego de una buena habilitación de Maxi López y luego el delantero de Río Colado definió arriba tras un taco de Dauwalder en el área. Dos chances enormes.

A todo esto, Bejas le perdonó la vida a Marcos Pérez –tenía amarilla y le cometió una dura infracción a Maxi López--, aunque el juego ya no fue tan físico ni hablado como en la primera etapa.

El aurinegro también tuvo alguna llegada. De hecho, Tavoliere se lució ante un disparo de Cahué luego de una buena habilitación de Emiliano López.

Pero, Villa Mitre aprovechaba los espacios y era profundo. Tunessi dejó a Zárate de cara al gol, pero la definición del “Tanque” dio en el poste derecho. Increíble.

Luego fue Torres el que no pudo marcar el segundo tras otra buena sesión de Tunessi, que era imparable en ese momento.

En el medio del torbellino tricolor, Tavoliere volvió a responder ante un disparo de Bona luego de una asistencia de Elgorriaga, quien ya jugada más de punta que de 3.

Con la salida de un extenuado Tunessi, el conjunto de Mungo perdió explosividad en ataque. Esta vez los cambios no surtieron efecto como ante Sportivo Belgrano, aunque Torres pudo haber sentenciado la historia con un tiro cruzado –luego de un buen pase de Herrera—que se fue apenas afuera.

Y cuando el partido entraba en el tiempo agregado, el local se equivocó y Deportivo Madryn se agarró de ese obsequio para seguir con vida. Primero no la pudo aguantar Zárate, luego Manchafico rechazó hacia afuera cuando, a lo mejor, podía dejar la pelota y el centro de Elgorriaga (casi desde el piso) dio en la mano del 2, que para entonces jugaba de lateral. Penal claro que Bejas no dudo en sancionar. De no creer.

A Emiliano López no le tembló el pulso y estampó la paridad para la incredulidad de todos.

Así, llegó la definición extra, donde Villa Mitre volvió a quedar de rodillas, como en Córdoba. Lencina, de flojo rendimiento en los 90 minutos, se convirtió en el héroe de la noche –conteniendo los anunciados remates de Ramírez y Torres-- y mandó a Deportivo Madryn a la final.

Una verdadera lástima porque el tricolor había hecho méritos suficientes para no depender de la suerte –o no tan—en los penales. Esos penales que ya se convirtieron en una pesadilla futbolística.

LA SINTESIS

VILLA MITRE 1 (3)

Tavoliere 6

Dauwalder 6

Manchafico 4

H. González © 6

Ihitz 5

M. López 7

Fabello 6

Ramírez 7

L. Torres 6

Tunessi 7

Jara 5

DT: C. Mungo

DEP. MADRYN 1 (4)

LENCINA 8

Peinipil 5

N. Torres 5

C. González 5

Elgorriaga © 6

Triverio 5

M. Pérez 5

Canhué 5

A. Moreno 4

Jeldres 4

E. López 7

DT: R. Pancaldo

PT. Gol de Tunessi (VM), a los 34 segundos.

ST. Gol de E. López (DM), de penal, a los 47m.

PENALES. Para Villa Mitre marcaron Héctor González, Nicolás Del Grecco y Carlos Herrera. En tanto el arquero visitante, Pablo Lencina, le contuvo los remates a Alfredo Ramírez (el primero) y Leonel Torres (el cuarto). Para Deportivo Madryn anotaron Emiliano López, Rodrigo Bona, Fabricio Elgorriaga y José Michelena. En tanto, Nicolás Torres (el tercero) lo desvió.

CAMBIOS. 57m. Zárate (5) por Jara, 65m. Del Grecco (6) por Dauwalder y 82m. Herrera por Tunessi y Cocciarini por M. López; 45m. Niell (6) por Jeldres y Michelena (6) por A. Moreno, 63m. Capellino (5) por Triverio y 71m. L. López por M. Pérez y Bona por Canhué, en Deportivo Madryn

ARBITRO. Nelson Bejas (5).

CANCHA. Villa Mitre.