"Better call Saul", "The Crown" y "Poco ortodoxa", algunas de las series ganadoras de los AFI 2020

Better call Saul, Bridgerton, The Crown y Poco ortodoxa son algunas de las series seleccionadas por los premios AFI 2020 (en español Instituto Estadounidense del Cine) que selecciona a las 10 mejores películas y programas de televisión "más representativo" del año.

En lo relativo a las películas, Netflix obtuvo cuatro de los 10 galardones con Da 5 Bloods (Spike Lee), La madre del blues (George C. Wolfe), Mank (David Fincher) y El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin), en tanto Amazon Studios, obtuvo dos galardones para dos cineastas primerizos: One Night in Miami (Regina King) y Sound of Metal (Darius Marder), informó el portal Variety.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los otros cuatro espacios se repartieron entre seis estudios: Judas y el Mesías Negro (Shaka King de Warner Bros.), Minari (Lee Isaac Chung de A24) y Nomadland (Chloé Zhao d Searchlight Pictures).

Netflix también dominó la categoría series con Bridgerton, The Crown, Gambito de dama y Poco ortodoxa. Los demás lugares fueron para Better Call Saul de AMC, El pájaro carpintero de Showtime, Lovecraft Country de HBO, The Mandalorian de Disney Plus, Mrs. America y Ted Lasso de Apple TV Plus.

El AFI es una entidad cinematográfica estadounidense, independiente y sin fines de lucro, cuyo cometido es "educar cineastas y honrar el patrimonio de las artes cinematográficas en los Estados Unidos".

Esta entidad es famosa por las listas que desde 1998 publican cada año, desde el centenario de su creación, acerca de lo mejor del cine, y los premios honoríficos que concede a los personajes más destacados del mundo del cine estadounidense. (Télam)