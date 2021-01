Calculadora: cuándo te toca vacunarte contra el COVID-19

Una de las grandes dudas de la mayoría de los argentinos desde la llegada al país de las dosis de la vacuna rusa Sputnik V es cuándo les tocará vacunarse y así protegerse del coronavirus.

Es por esto que un grupo de 40 físicos e investigadores de todo el mundo creó "Omni Calculator", una calculadora en la cual las personas responden ciertas preguntas y obtienen como resultado la fecha en la que deberían vacunarse, tanto con la primera dosis como con la segunda.

También se puede saber cuántas personas están delante de uno en la lista de inoculación según el territorio. Junto con España y México, Argentina está entre los primeros tres países que poseen esta función en español.

Esta herramienta, ya disponible en Argentina, funciona en Alemania, Polonia, Reino Unido, España, México, Canadá, Escocia, Francia, Irlanda, India y Rusia. Los desarrolladores ya se encuentran trabajando para los demás países.

Las preguntas a responder en la calculadora son: edad (solo calcula para mayores de 18, ya que en menores de edad no se aconseja la vacuna); si sos o no personal de salud; si trabajas/residís o no en una Institución para Adultos Mayores; si padeces o no diabetes, obesidad grado 2 o 3, enfermedad cardiovascular, renal y/o respiratoria crónica; si sos profesor/trabajador o no de alguna institución educativa; si sos o no personal estratégico (fuerzas armadas, de seguridad y del servicio penitenciario) y si estás o no embarazada.

Además, la calculadora precisa la tasa de vacunación, el tiempo que tiene el Gobierno para vacunar a toda la población y la aceptación de la vacuna.

El Gobierno posee un Plan Estratégico para la Vacunación contra el coronavirus, el cual plantea siete etapas:

- Etapa 1: personal de salud;

- Etapa 2: adultos mayores de 70 años que residen en geriátricos, como así también sus cuidadores;

- Etapa 3: adultos de entre 60 y 69 años;

- Etapa 4: personal estratégico;

- Etapa 5: adultos de 18 a 59 años que sean grupo de riesgo;

- Etapa 6: personal docente y no docente de nivel primario y secundario;

- Etapa 7: el resto de la población, dependiendo de la jurisdicción y la cantidad de dosis disponibles.

A continuación, la calculadora: