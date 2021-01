Apoyo escolar gratuito: la pandemia no pudo con la solidaridad

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

La pandemia pegó fuerte en los sectores más vulnerables y en todas las áreas. La educación fue una de las más perjudicadas.

Uno de cada tres niños en el mundo no pudo acceder a las clases virtuales.

Según la Unesco, la mitad del total de los alumnos –unos 826 millones de estudiantes– que no pudieron asistir a la escuela debido a la pandemia de COVID-19, no tuvieron acceso a una computadora en el hogar y el 43% (706 millones) ni siquiera tiene Internet en sus casas.

Datos de Unicef para medir el impacto de la pandemia en los hogares argentinos, aseguran que todavía hoy el 18 por ciento de los adolescentes no tiene Internet en su casa y el 37 por ciento no tiene acceso a una computadora, notebook o tablet.

Durante la cuarentena del año pasado, Julieta Becchio, de 21 años, se hizo un tiempo en su estudio para brindar clases particulares a alumnos de primaria con el objetivo de acompañarlos y ayudarlos en lo que necesitaran.

Julieta Becchio

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"La idea surgió mientras estaba dando apoyo escolar. Ahí me di cuenta que no todos los chicos podían acceder a la misma educación y me pareció injusto", afirmó.

Mientras finaliza la licenciatura en Relaciones Internacionales, Julieta armó una convocatoria por Instagram para reunir voluntarios de diversas carreras.

Respondieron a la propuesta Abril Beliginic, Agostina Abad, Ariana Steinnekker, Camila Castellano, Candela Alzorriz, Sol Hernando, Valeria Martínez y Valentina Ortiz.

"Son de distintas ramas: hay estudiantes de abogacía, ingenieras, profes de educación física, estudiante de kinesiologia y de bioquímica. Hice la propuesta en Instagram y enseguida se sumaron. Ahora somos 9 y esperamos que se unan todavía más voluntarios".

La cita es todos los martes, a las 18, en la Entrada al parque de mayo (Alem y Córdoba).

Para anotarse, los que deseen, pueden mandar un mensaje al 2914676892 pero también se podrán acercar sin previo registro y en el parque se les tomarán los datos.

"Por una cuestión de seguridad, los chicos deberán llevar barbijo, y para las clases, un cuaderno y un lápiz. En caso de no tener u olvidarse, vamos a tener preparada una caja con útiles. Vamos a dar apoyo escolar en general e inclusive inglés", dijo.

Julieta es consciente que no todos pueden acceder a un profesor o maestro que les explique lo que les quedó sin entender durante el año. Y el comienzo del ciclo lectivo 2021, a pesar de sus consideraciones, para muchos será complicado.

"Muchos chicos no tuvieron quien los acompañara en esta transición a la virtualidad , situación que tuvo más fuerza y repercutió principalmente en los más chicos. Sin dudas esto nace como consecuencia de la necesidad de dar apoyo tanto para repasar los conceptos que se vieron en el ciclo lectivo 2020 y para poder prepararse para los desafíos y nuevos aprendizajes de este año. Mi opinión personal es que los chicos tienen que volver a clase, es ilógico pensar que esta todo abierto y que la educación, algo primordial para el crecimiento de una sociedad, este actualmente cerrado. Tiene que existir la forma en que todos puedan volver a clase porque si bien considero que la virtualidad llegó para quedarse, no sustituye de ninguna manera a la presencialidad".