Fede Mancinelli pasó de la incertidumbre a sumarle otro título a su magnífica carrera

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

La incertidumbre fue la protagonista de un 2020 atípico para el mundo y para Federico Mancinelli, el bahiense que hace años se ganó un lugar de privilegio en el fútbol profesional, no fue la excepción.

Tras salir de Huracán, donde fue referente en los últimos años, y un breve paso por Patronato de Paraná, estuvo casi dos meses sin contrato y lleno de dudas.

Un llamado desde Junín cambió todo: era Iván Delfino, por entonces entrenador de Sarmiento, y la incertidumbre se transformó en certezas. Fede armó las valijas y llevó su jerarquía y trayectoria para el elenco juninense.

Esa apuesta, unos meses después, se transformó en alegría: Sarmiento -ya sin Delfino y con Mario Sciacqua como DT- se consagró campeón de Primera Nacional y se ganó un lugar en la Liga Profesional que comenzará en unos días.

"Me llamó Iván Delfino y me dijo que iba a venir a un club humilde, con un plantel ganador y trabajador que siempre apuntaba a lo máximo. Me dijo que tenía ganas de que vaya y ahí me convenció, fue una alegría inmensa por toda la situación que estaba viviendo: estar sin contrato y se hablaba de que era muy difícil conseguir club. Tener esta chance y, a los pocos meses, estar festejando un título y un ascenso es una alegría muy grande", le contó Fede a La Nueva. mientras disfruta de unos pocos días libres entre nuestra ciudad y Monte.

Luego de cuatro años y algunos intentos fallidos, Sarmiento venció a Estudiantes de Río Cuarto por penales y regresó a la elite del fútbol nacional tras terminar invicto en la reanudación del certamen.

"Estábamos tranquilos, veníamos haciendo buenos partidos. De todas maneras nos encontramos con una sorpresa en los primeros 15 o 20 minutos, no pudimos hacer pie en la final. Quizás eran los nervios, la ansiedad, las ganas, son un montón de sensaciones... nos acomodamos y creo que fuimos superiores; podríamos haber ganado. Tuvimos que ir a los penales y ganar el ascenso", señaló el defensor bahiense de 38 años.

Tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular, el elenco de Junín se impuso por 4 a 3 en los penales. Mancinelli convirtió el suyo y terminó festejando en cancha de Unión que era otra vez de Primera.

Fede, como cuando consiguió la Copa Argentina con Huracán, salió corriendo en busca de la pelota del partido y no la soltó más: en toda las fotos la tiene abrazada, como recuerdo y gratitud por otra vuelta olímpica.

-¿Por tu experiencia, te tocaba llevar tranquilidad en esos momentos de nerviosismo del arranque?

-Sí, pero de todas maneras no se podía. Porque ellos atacaban constantemente, nos estaban superando tácticamente y no podíamos hacer dos pases seguidos. Fueron minutos complicados, pero ellos no tuvieron la capacidad para concretar las dos chances claras que tuvieron y a partir de ahí nos paramos mejor, pudimos hacer el gol del empate y el rumbo de partido cambió totalmente", contó.

"Siempre pasa lo mismo -agregó-, hay momentos que te van a complicar, a nosotros nos pasó en el arranque del partido y tenes otro momentos donde vos superás al rival; ahí tuvimos la capacidad de empatar el partido y llevarlo a los penales".

Con el ascenso con Sarmiento, Mancinelli sumó otro logro a su palmarés, que es para "un cuadrito": título con Tiro Federal en 2004 (el primero en la historia de la Liga del Sur para el club de sus amores), ascenso con Villa Mitre a la B (2006), ascenso con Olimpo a Primera (2008), campeonato con Venados de Mérida en México y doble festejo en Huracán de Parque Patricios (Copa Argentina y Supercopa Argentina).

De lujo...

-¿Qué significa para vos este ascenso y para la institución?

-En lo personal es una alegría y una satisfacción enorme, más después de un año en el que me había quedado sin contrato. Estuve casi dos meses sin la posibilidad de poder conseguir club, en una situación (la pandemia) en la que muchos jugadores habían quedado sin esa chance y no han podido conseguir club. Tener la posibilidad de Sarmiento me puso muy feliz y poder conseguir el ascenso es una alegría muy grande. Para el club es algo que se buscaba hace tiempo, con mucha ilusión y mucho deseo y que hoy en día tenemos la posibilidad de estar disfrutándolo.

-¿Dónde ponés este logro a esta altura de tu carrera?

-En el mismo lugar que todos mis otros logros. Yo me crié, me formé y adapté todos mis conocimientos y valores desde que arranqué a jugar en Tiro Federal, club que me enseñó todo, donde tuve excelentes técnicos que me enseñaron los verdaderos valores, que son los que te permiten ser lo que sos.

Con las ganas intactas

A sus 38 años, Fede admite que "se está preparando para lo que viene" el día que deje el fútbol pero con el regreso a los entrenamientos a la vuelta de la esquina (lo harán desde el lunes), avisa que "las ganas siguen intactas".

"Todavía sigo disfrutando mucho de jugar, del día a día; las ganas siguen intactas. Mis hijos (Bruna y Julián) y mi señora (María Ana) son el motor, son los que empujan, los que te reciben con una alegría, los que te dicen "papi, que bien jugaste" o los que te ponen puchero cuando te ven mal por una derrota. Ellos son los que te dan ganas para seguir siempre", contó Mancinelli.

-Da la sensación que a los que les hacen ese camino largo para llegar, como vos, se aferran y cuidan el doble para disfrutar de todo eso tan lindo. ¿Es así?

-Sí, hoy en día hay que cuidarse, entrenarse y capacitarse el doble. Estamos compitiendo con chicos que tienen 20 años o menos. Hay que estar preparado, utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que antes no teníamos: nutrición, neurociencia, cuidado... todo. A partir de ahí, seguir disfrutando de esta profesión tan linda y en un lugar que muchos quisieran estar y lamentablemente no han podido llegar.

-¿Qué cuidados cambiaron de tus comienzos a hoy?

-Y... antes viajabas a jugar un partido e ibas comiendo un sánguche de milanesa. Ahora vos vas a jugar un partido de fútbol y te dan agua, la vianda correspondiente que dice la nutricionista, todos los días tenés control de peso. Se trabaja en la neurociencia, con trabajos cognitivos, el tema del coaching deportivo está siendo muy importante por las emociones, el manejo de las circunstancias. Es un proceso de transformación muy grande que ha cambiado para bien para el profesional.

-¿Y en qué cambiaste vos?

-Cambiar... eso se lo tendrías que preguntar a mi señora ja, ja. Yo creo que siempre fui la misma persona, siempre fui un tipo que aposté por un sueño, por estar en Primera. Entregué todo lo que tenía por eso, que lo disfruté, que resigné un montón de cosas pero siempre lo hice por conocimiento y porque quería; nunca me obligaron. Creo que por ahí pasa un poco la clave, cuando uno hace las cosas porque quiere y porque lo disfruta y no porque lo obligan. Se resignan un montón de cosas, situaciones familiares, de no poder estar donde uno quisiera. Pero no son excusas, son cosas que uno decidió y me hago cargo de lo que he decidido por lo que quería para mi o para mi familia.

-Cuando te tildaron de "talismán" tras el ascenso, señalaste que no había secretos, que era cuestión de trabajo, dedicación, sacrificio... ¿Es así, no hay secreto, no?

-El camino es largo, yo sabía lo que quería: mi sueño y mi ilusión era poder llegar a jugar en Primera y lo conseguí. Pero para todo eso tenés que ir transitando un camino tan largo que para todo eso tenés que poner pasión y después ir aprendiendo, es la vida misma. Y disfrutar, disfrutar... al margen de los resultados. Porque podés ganar, empatar o perder o conseguir los objetivos que buscabas pero el tema es poder ir avanzando en la medida que puedas, para estar lo más cerca posible de lo que vos querés. Ahora, con estas herramientas nuevas que uno va adquiriendo, voy mirando para atrás y entendiendo que algunas situaciones por las que pasé sirvieron para aprender algo.

Ser referente y el futuro

En su exitoso paso por Huracán, Fede se volvió referente de uno de los clubes más importantes del país. Un liderazgo que llevó también a Sarmiento, gracias a su trabajo, experiencia y trayectoria.

-¿Cómo te sentís con eso de ser un referente?

-De afuera se ve así, pero yo era uno más y siempre traté eso. Pasé siete años muy lindos en Huracán y al estar tanto tiempo en un club, sos considerado de esa manera. Como referente, como buena persona... son títulos que te van poniendo y que uno los adquiere sin darse cuenta. Quizás por ser como soy, o ser siempre de la misma manera: frontal, honesto y sin guardarme nada.

-¿Creés que con el tiempo le darás el valor real a todo lo que estás consiguiendo?

-Sin dudas, estuve haciendo un curso coaching deportivo y lo hablábamos con los chicos. Quizás con el tiempo uno se de cuenta de todo lo que ha hecho, cuando empieza a rebobinar. Creo que les pasa a todo. Seguramente más adelante me de cuenta, pero no dejé de disfrutarlo en ningún momento.

-¿Cómo ves el futuro cercano?

-El objetivo es prepararnos para un torneo exigente como es la primera división y tratar de disfrutarlo. En lo personal, seguir creciendo como familia y disfrutando de esto tan lindo. Es un desafío importante porque no solamente es llegar a Primera, sino lo más importante ahora es mantenerse que es lo más difícil. Tenemos que prepararnos de la mejor manera, sabiendo que vamos a estar en la elite del fútbol argentino compitiendo contra los mejores y que hay que estar listos para cuando nos toque enfrentarnos para hace un buen papel para tratar de consolidar a Sarmiento en la categoría.

-La última, ¿Con todo lo vivido hasta acá, qué le dirías un pibe que está en inferiores o por dar el salto a Primera, cómo le pasó al Fede de Tiro en algún momento?

-Que si lo sueñan y lo quieren, que apuesten. Yo terminé de estudiar, como correspondía, hacía el sacrificio, acomodaba mis horarios. Les diría que peleen por sus sueños, nunca sabes lo que puede pasar. Hay que sacarse las presiones de encima, porque a veces muchos padres obligan a sus hijos a jugar a algún deporte. A cualquier persona le diría que apueste por sus sueños, sea lo que sea. Me parece que va por ahí, tratar de disfrutar la vida que a veces se pasa tan rápido que no te das ni cuenta. Es todo tan dinámico, tan rápido que me parece que la clave pasa por disfrutar de lo que uno hace", cerró Fede.

“La Liga del Sur tiene un potencial enorme”

Fede debutó en Tiro y tuvo exitosos pasos por Villa Mitre, Rosario Puerto Belgrano y Olimpo, entre los equipos de la Liga del Sur.

-¿Cómo futbolero, cómo ves el presente de los equipos de la Liga a la distancia?

-Bien, los sigo constantemente. La Liga del Sur tiene un potencial enorme, una capacidad muy grande para poder seguir generando jugadores y un nivel competitivo muy importante. Adonde voy y me preguntan de donde salí me dicen lo mismo: una de las Ligas más importantes del fútbol argentino. Mi deseo siempre fue que la Liga del Sur se siga potenciando y que haya equipos en todas las categorías del fútbol argentino, lamentablemente hace unos años que no los tenemos en las categorías más importantes y ojalá que se pueda lograr para que todos los que tengan una ilusión de ser jugadores profesionales, tengan clubes en Bahía en todas las divisiones del fútbol argentino.

-¿Está Tiro en tu futuro no tan lejano?

-Todavía no lo pienso, soy una persona que disfruta mucho del día a día y de lo que hace. Ahora a disfrutar un poco las vacaciones y después vemos cómo sigue esto.