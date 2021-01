Bush, Clinton y Obama grabaron juntos un mensaje que llama a la unidad

Los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama grabaron juntos un mensaje de buenos deseos hacia la nueva administración, que fue televisado con posterioridad a la asunción de Joe Biden, en el que realzaron la importancia de la sucesión pacífica del poder y de la unidad del país para hacer frente a los desafíos presentes, tal como dijo el flamante mandatario en su discurso inaugural.

"Usted ha hablado por nosotros hoy (...) Éste es un momento inusual, estamos tratando de volver a la normalidad", dijo Clinton, que valoró este "un nuevo comienzo".

"EEUU es un país generoso, de personas con corazones muy buenos, y nosotros tres somos muy afortunados de haber sido presidentes... Señor presidente (Biden), estoy apoyando su éxito porque su éxito es el éxito de nuestro país. Que Dios lo bendiga", señaló Bush, ex mandatario republicano.

"Joe, estoy orgulloso de ti. Tú y Kamala deben saber que todos nosotros estamos apoyando su éxito, y estaremos disponibles para ayudar en cualquier forma que podamos, como ciudadanos", cerró Obama, quien tuvo a Biden como brazo derecho durante sus ocho años en la Casa Blanca.

