Héctor González: "No se pueden ocultar errores tan groseros porque todo el mundo lo está viendo"

Bronca, pesadumbre, decepción. Así estaba Héctor González, el capitán de Villa Mitre, luego de tener que soportar la increíble expulsión decretada por Lucas Novelli Sanz, a expensas del línea Carlos Miura, cuando transcurrían 25 minutos del primer tiempo ante Atlético Güemes.

"Es doloroso. Uno labura para estar en una definición así, pero jamás imaginás que te pueda pasar lo que me pasó a mí. La verdad que estoy muy dolido", dijo el "Lorito" González, quien buscó por todos los medios disimular el fastidio que tenía.

"Esto parece normal, y no es normal. A nosotros nos queda una sensación muy fea", señaló.

-Encima ocurrió en un partido televisado, lo vio todo el mundo.

-Eso molesta más. No se pueden ocultar errores tan groseros porque todo el mundo lo está viendo.

-¿Qué sensación te queda?

-La tranquilidad de ver a mis compañeros dejar todo dentro de la cancha. En lo extrafutbolístico no podemos hacer nada, pero en la cancha no nos ganaron y el partido se definió por penales.

-¿Hablaste con el árbitro?

-Sí. Intentó darme una explicación, dice que le pegué porque la pelota sale para atrás. Yo estoy con la conciencia tranquila porque se la toqué a Tavoliere, se ve claramente que no lo toco al jugador y que lo demás son todas excusas de los jueces.

"Intenté hablar con los jueces después del partido; me dijeron que me iban a atender. Pero se encerraron y no abrieron la puerta", aseveró.

-Encima te comés el garrón de una pena por una roja mal sacada.

-No tengo chances, es así. Una fecha me van a dar. Estoy tranquilo porque no lo insulté, apenas le pedí explicaciones.

-Hay que levantar cabeza muy rápido.

-No queda otra. Estoy confiado en que vamos a conseguir el segundo ascenso. Si observan el partido se van a dar cuenta que nos perjudicaron; situaciones de este tipo no tienen que pasar nunca más.

El rival

Al perder la final por el primer ascenso ante Güemes, Sportivo Belgrano de San Francisco será el rival del conjunto bahiense el viernes o sábado, por los cuartos de final.

Quedaron definidos los cruces entre los ocho equipos que van por el segundo ascenso. Además del partido a disputarse en "El Fortín" de Maipú y Neochea, los otros cruces serán: Deportivo Maipú vs. Sportivo Las Parejas; Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn y Douglas Haig vs. Sarmiento de Resistencia.