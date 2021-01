Facundo Fabello: "Nos propusimos disfrutar esta final"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Enviado especial a Córdoba)

Facundo Fabello admite estar feliz por tener que afrontar una final tan importante con Villa Mitre por el ascenso a la Primera Nacional.

"Nos propusimos disfrutar. Estoy con muchas ganas de jugar el partido y con la tranquilidad porque tenemos las herramientas necesarias", señaló el volante.

Mirá lo que dijo Facundo:

Por su parte, Carlos "Falucho" Herrera, el delantero tan querido por el hincha tricolor, dejó una frase muy particular de lo vivido el último viernes, cuando el plantel salió de Bahía Blanca.

"Se me erizó la piel. Las dos primera noches casi no pude dormir, porque pensaba en lo vivido. Sentía algo en el estómago, nervios. No hay forma de fallarle a estos hinchas, vamos a dejar el alma", contó "Falucho".

-¿Y anoche, pudiste dormir?

-Sí, me desmayé, jajaja. Ahora estoy más tranquilo, más cerca del partido el desafío es más lindo.