El australiano Kyrgios, contundente: "Djokovic es un inútil"

Lejos de las canchas, ya que no compite desde el comienzo de la pandemia, el tenista australiano Nick Kyrgios aprovecha para estar activo en otra plataforma: las redes sociales.

Así fue como el polémico jugador, el cual se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos años, recogió el guante y lanzó duras críticas sobre el serbio Novak Djokovic, a raíz de un pedido expreso del actual Nº1.

Djokovic pidió que se cambiaran las reglas para la cuarentena de Melbourne: mejor comida, que se redujeran los días de aislamiento para los que estuvieron en aviones con infectados de coronavirus, que se pudiera ver a los entrenadores y que les dieran casas con canchas de entrenamiento. El primer ministro dijo que esto no va a ser posible.

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes 🤦🏽‍♂️ https://t.co/MMgeriH2GJ