La foto de Monte Hermoso que deslumbra en las redes sociales

Una foto de Monte Hermoso empezó a difundirse esta semana por las redes sociales, despertando elogios tanto para la imagen como para la persona que la sacó. ¿De quién se trata?

La foto es de Rubén Kravetz, un técnico dental bahiense que tiene laboratorios tanto en Monte como en Bahía y que vive en el balneario. El hombre saca fotos y las sube a su perfil de Facebook.

Rubén habló esta tarde con La Nueva. y contó cómo sacó esta foto en particular y qué significa para él la fotografía. Sobre esta imagen, agradeció a Lucas Mazzarini, quien le avisó que estaba el arcoíris. “Me subí al techo de mi casa y la saqué con un gran angular de 12, que tiene muy poca gente”, dijo.

“Así como se ve, era. Era increíble. Fue un día mágico, había sacado muchísimas fotos. Una locura el día, todo lo que pasó con los colores que entregó Dios”, expresó el hombre.

En su perfil recibió decenas de comentarios privados por esa imagen. Pero luego la foto se hizo pública, como varias otras sacadas por él, y comenzaron a circular por internet.

Una de las personas que la compartió en Twitter fue la economista bahiense Cintia Martínez: “Merece ser publicada en este lugar: Monte Hermoso 10/01/21. Créditos Rubén Kravetz. ¿Qué opinan?”.

Uno de los que respondió fue Oliver Galak, un bahiense que tiene un máster de periodismo y trabajó varios años en La Nación.

“Opino que Rubén es un capo. No por esta foto, sino porque hace casi 35 años (siendo yo un purrete) me llevó a hacer windsurf a la Laguna Sauce Grande. Bueno, por esta foto también”, escribió Galak.

“Era absolutamente fantástico. Ya se hizo parte de mi foto de perfil”, respondió Ana Paula Valacco.

Rubén dijo a este medio que a pesar de que nació en Bahía y que ahora vive en Monte, él es “de la vida, un delfín, vivo en el mar. Me encanta Monte, navego en Monte, sé lo que es una ola desde adentro y desde afuera”.

Él saca fotos por “donde camine, donde amo, aves, naturaleza, donde yo vivo, mi historia, el mar, las cosas que llegan; no podés dar paz si no tenés paz”.

Además, asegura que a pesar de que no se dedica a vender fotos, para él la fotografía es mucho más que un hobby. “Vengo de parientes que eran fotógrafos profesionales, y es parte de uno. Lo que vos retratás es lo que amás y lo que sos. Podés salir con mi cámara pero no con mis ojos. No saco por sacar”, sostuvo.

“Uno de mis mensajes... Expongo mucho las aves, que están por delante nuestro, están hace millones de años y están observando y mirando. Ellas van a resistir y nosotros no, nos miran y tienen mas paciencia”, expresó.

Además, contó que estudió fotografía “sin máquina. Entiendo la luz por mi profesión, y si entendés eso... Sin luz no hay nada, es todo negro”.

Por último, dijo que tanto esta foto como todo su trabajo se lo dedica a Paula Bermúdez, su fallecida esposa. “En memoria de mi esposa, es parte de Dios. Una muerte no significa ponerla en el debe, sino en el haber”, cerró.

Más fotos de Rubén

Rubén Kravetz tuvo la gentileza de permitir que La Nueva. publique sus fotos y estas son algunas de ellas: