La comediante Dani “La Chepi” se suma al próximo “Masterchef Celebrity”

La segunda temporada de “Masterchef Celebrity”, el exitoso formato que fue lo más visto de la televisión argentina en 2020, confirmó hoy a la actriz, comediante y cantante Dani “La Chepi” como su quinta participante.

Telefe suelta a cuentagotas las novedades del próximo “Masterchef”, alimenta las expectativas del público y así casi cada día da a conocer un nuevo o una nueva concursante.

Para unirse a los ya confirmados Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse y Gastón Dalmau llega entonces “La Chepi”, quien saltó a la fama por sus videos humorísticos para las redes sociales.

Ahora sí se puede contar.. voy a ser parte de #MasterchefCelebrity 2

🍽 Me re ven, no? 🧑‍🍳 😂

Divertir se que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh 🤣 😏 @masterchefargentina

Gracias @telefe y @boxfishtv pic.twitter.com/hgKAvqHWhD