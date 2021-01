Liniers y Bella Vista empatan 1 a 1 promediando el segundo tiempo, en el marco de la primera fecha de la Zona Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur, que pone un ascenso en juego hacia el Federal A.

Lucas Machain abrió la cuenta de penal para el elenco de Horacio Schumacher a los 20 minutos, tras una infracción de Sergio Escudero a Pachu Intrevado.

Ya en el segundo tiempo, Fernando Roy Márquez estableció la paridad para el dueño de casa a los 17 minutos.

El cotejo se juega en el estadio doctor Alejandro Pérez, con el arbitraje de Daniel Ramundo.

En el restante encuentro de la zona, Ciudad Bolívar y Racing de Olavarría empataron 2 a 2.

Sebastián Alvarez y Ramiro Peters anotaron para el local, mientras que Daniel Dip y Manuel Ferrera facturaron para el Chaira.

Formaciones

-Liniers: Partal; A. Lischeske, M. Martinez, S. Escudero, Marquez; Onorio, Lefiñir, Trídico, Soto Torres; Narvay y D. Martinez. DT: Walter Carrio.

-Bella Vista: J. Arias; Teysseyre, Diaz Bender, Walker, N. Pacheco; Belleggia, Delmastro, Intrevado, Machain; L. Martínez y Rapetti. DT: H. Schumacher.

Segunda fecha (17/01/21)

-Bella Vista vs C. Bolívar.

-Racing (O) vs Liniers.