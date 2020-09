"Queremos que cada puerto pueda desarrollar su potencial"

El ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, señaló busca "desarrollar una política portuaria integral" para la provincia, de manera que la actividad pueda desarrollar todo su potencial.

"Al asumir, vimos un sistema portuario provincial totalmente desarticulado y una falta de planificación", expresó Costa en la apertura de las jornadas del Foro Consultivo de la Actividad Portuaria que se realizó en forma virtual, y de la que participaron el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, y la secretaria ejecutiva de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la Provincia, Florencia Saintout.

Costa reveló que el objetivo es "mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses, y el Foro es una herramienta fundamental en este momento de pandemia que nos toca atravesar".

El ministro Augusto Costa, en su última visita al puerto.

"Vamos a pensar objetivos, instrumentos y metas para el área de puertos", aseveró, y agregó que "en diciembre pasado nadie se esperaba que estuviéramos en esta situación y eso nos llevó a recalcular las prioridades".

"Queremos pensar el sistema portuario provincial de manera integral, de manera que cada puerto pueda desarrollar su potencial, esta visión es la que el gobernador (Axel Kicillof) nos baja permanentemente", aseveró.

En ese contexto, Costa señaló que el puerto bahiense atraviesa un gran momento y los números muestran no solo el trabajo de Federico Susbielles y de su equipo, sino también de la subsecretaría de Asuntos Portuarios en el contexto de una premisa superior que apunta a poner a los puertos bonaerenses al servicio de los sectores productivos.

“Los números que presentó el puerto de Bahía Blanca en este primer semestre muestran que los objetivos fueron cumplidos y en un contexto que no era el que esperábamos”, indicó.

Costa felicitó en nombre del gobernador a todos los que forman parte de la comunidad portuaria bahiense y también extendió su felicitación al equipo de trabajo de Lucero.

“Hasta diciembre de 2019 no había una política de puertos en la provincia, no había un organismo preocupado por seguir la realidad de cada puerto. La pandemia hizo que no pudiésemos repetir la visita que hicimos en febrero, ratificamos nuestro compromiso pleno y hoy tenemos muchas ganas de poder estar presencialmente para poder hablar de nuestros proyectos”.

Cabe recordar que el Ministerio de Producción Bonaerense lanzó, además el “Foro Consultivo de la Actividad Portuaria” bajo el lema “Encuentros hacia la construcción de políticas públicas para el desarrollo de la actividad portuaria”, el programa Monitor Portuario, que es una política pública que tiene como objetivo el relevamiento y la sistematización de los principales datos que surgen de la actividad de los Consorcios de Gestión Portuaria de la Provincia de Buenos Aires para producir estadísticas que permitan la eficiente toma de decisiones y la planificación portuaria desde una mirada estratégica integral.

Esta herramienta de gestión, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, se propone garantizar la transparencia de los datos y democratizar la información del ámbito portuario.

El Monitor se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y es de acceso libre y gratuito.

Contar con una base de datos propia de público acceso posibilita monitorear el desarrollo de los puertos provinciales reafirmando su importancia en el entramado productivo y en la economía de la provincia y el país.

Precisamente, los datos volcados por el monitor recientemente creado muestran que la actividad postuaria mantuvo su ritmo aún a pesar de la cuarentena por CoVID 19, es decir que la actividad exportadora prácticamente no sufrió las limitaciones del resto de la economía por las medidas preventivas del gobierno.

En total, se registraron casi 11 millones de toneladas de carga y 164 mil containers para 1740 buques que operaron en el primer trimestre del año.

El puerto de Bahía Blanca fue el que más cargas movió, con 2.991.314 toneladas de carga movilizadas, seguido por el de Coronel Rosales, con 2.358.416 toneladas (todo hidrocarburos para comercio interior) y por Puerto Quequén, con 1.905.747 toneladas.