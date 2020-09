Antonio Iturrioz seguirá los pasos de Lucas Chaves en el básquetbol italiano

Por Fernando Rodríguez

La segunda temporada –la anterior se interrumpió- sumará Lucas Chaves en Ascoli Basket, de la serie C de Italia, aunque en esta oportunidad recorrerá el camino con otro bahiense: Antonio Iturrioz, ex Napostá.

“Acá en Bahía hay muchos jugadores con nivel para jugar ahí. Lo fundamental es tener la ciudadanía”, explicó el base, hijo de Raúl, ex árbitro internacional.

“Voy con las expectativas como el año pasado, jugar y que me conozcan. Además, desarrollarme unos años más y tratar de llegar lo más alto posible. El equipo subió una categoría y ahora se armó un buen plantel”, señaló Lucas, de 26 años.

El fuerte de la institución es el fútbol, que participa en la segunda división. Y, respecto del básquetbol, actualmente, según contó Lucas, existe mucha incertidumbre de cómo será el torneo, porque se recortaron presupuestos.

“El año pasado tenía ganas de vivir la experiencia. Me voy con mi novia, con la idea de crecer basquetbolísticamente, pero también de disfrutar y conocer lugares. La incertidumbre con el básquet acá hizo que no dudara en volver a Italia. El club y la ciudad son 10 puntos. Esperemos que se pueda completar el torneo”, se esperanzó Lucas.

Para Iturrioz, por su parte, será una experiencia nueva.

“Como el torneo local no iba a arrancar me contactó Javier (Musumeci) y la posibilidad surgió porque soy comunitario italiano. Me gustó mucho la idea”, explicó el ala-centro, de 24 años.

Actualmente Antonio, además de jugar, está terminando cuarto año de la carrera de contador público.

“La intención es jugar, rendir y, también, aprovechar que funciona la universidad a distancia para tratar de meter la máxima cantidad de materias”, aclaró el ex Napostá.

“Creo que será una linda experiencia basquetbolística. La tenía que aprovechar, porque son oportunidades que pasan muy pocas veces”, entendió.

De esta manera, los dos bahienses se suman a Franco Ruesga, otro jugador de nuestra ciudad que emigrará a Europa.