Aolita: "Quieren borrar con el codo lo que firmaron con la mano"

Miguel Aolita, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, se mostró sorprendido por el comunicado que lanzó la Corporación del Comercio sobre el horario de cierre de los comercios.

“Pretenden borrar con el codo lo que firmaron con la mano. Hace una semana atrás se consensuó un horario para los no esenciales (de 9 a 18) que todos respetaron, pero parece que ellos ahora no aceptan. Me parece que es momento de ser muy prudentes en este tema y no generar más confusión y conflicto, porque en la ciudad cada vez hay más contagiados y el sistema sanitario está cerca de colapsar”, señaló el titular de la AEC.

En el encuentro que Aolita hace referencia se firmó que en septiembre los supermercados extendieran su apertura hasta las 19 y los comercios no esenciales, como por ejemplo locales de indumentaria, lo harán hasta las 18.

“Se logró un consenso por parte de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, la Cámara de Comercio, los abogados de los supermercados chinos, las cuatro cadenas de mayoristas, las cuatro cadenas de electrodomésticos, los supermercados locales y desde el Municipio. Estuvieran todos".

Aolita señaló que habló recientemente con el intendente Héctor Gay, quien le aseguró no haber firmado ningún decreto nuevo respecto a este tema.

“Me dijo que iba a respetar lo que se acordó en forma consensuada con todos los actores de este tema. Lo que sí hizo, y es normal que suceda, es prorrogar un decreto municipal que viene de marzo, porque cada vez que el presidente extiende la cuarentena, esos decretos también se extienden”.

El gremialista de los mercantiles señaló que los empleados se tienen que seguir retirando a las 18 y a las 19, de acuerdo a la labor que desarrollan.

“Vamos a hacer respetar lo que todos firmaron y que hoy la Corporación parece desconocer. Lo curioso es que los empresarios lo están cumpliendo el horario de cierre y por eso cuesta entender porqué la Corporación saca este comunicado. Los abogados de la Asociación ya están trabajando en este tema, para ver cómo seguimos”.