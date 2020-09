Boston tuvo a Tatum para seguir en carrera en la final del Este

Boston Celtics se mantiene en carrera para clasificar a la final de la temporada 2019-20 de la NBA.

En el quinto partido de la serie frente a Miami el equipo verde venció por 121 a 108 y evitó la barrida de los Heat, en la serie al mejor de siete partidos que ahora favorece al hoy perdedor por 3-2.

El ganador justificó la victoria en un cambio de mentalidad y de juego a partir del segundo tiempo.

Un parcial de 41 a 25 en el tercer cuarto, para un segundo tiempo en el que convirtió 70 puntos, le permitió a Boston revertir un comienzo flojo.

El alero Jayson Tatum fue el goleador del ganador con 31 puntos. Además aportó 10 rebotes y 6 asistencias.

También fue clave lo de Jaylen Brown, con 28 puntos y 8 recobres.

Miami tuvo al esloveno Goran Dragic como goleador (23), mientras que Duncan Robinson aportó 20.

El sexto enfrentamiento se jugará este domingo a las 20.30.

Por otra parte esta noche Los Angeles Lakers y Denver Nuggets disputarán el quinto juego, a partir de las 22 (Directv Sports).

El show de Tatum y Brown:

Tatum & Brown help keep @celtics season alive with Game 5 W! ☘️@jaytatum0: 31 PTS, 10 REB, 6 AST@FCHWPO: 28 PTS, 8 REB



Game 6: Sunday - 7:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/wXApmPYfH4