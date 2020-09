Alberto Fernández, sobre Ameri: "Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto"

El presidente Alberto Fernández aseguró que este jueves, en la Cámara de Diputados "pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto", al tiempo que destacó la reacción del cuerpo al suspender inmediatamente al legislador Juan Emilio Ameri, quien protagonizó una escena sexual mientras participaba de una sesión en forma virtual.

¨Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto", dijo el jefe de Estado sobre el hecho protagonizado el jueves por el diputado nacional por Salta del Frente de Todos.

Agregó que el hecho lo "indignó" y que "un diputado es un representante del pueblo" y señaló que "lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala".

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por amplia mayoría la aceptación de la renuncia presentada por el legislador Juan Ameri, quien tras ser suspendido este jueves a las 18 tras conocerse el episodio, horas después presentó su renuncia.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente les dijo a "quienes quieran que deje el diálogo para tomar medidas, que no insistan", porque "nunca voy a dejar de hablar con (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta", con quien desde el inicio de la pandemia coordina, así como con el resto de los mandatarios provinciales, las medidas para contener los contagios en el país.

Respecto al mercado cambiario, el jefe de Estado dejó claro que "no hay nada sobre un Corralito" y agregó: "A mi no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, que lo heredamos".

Repasando los sucesos de la semana, también fue consultado sobre la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por espionaje a familiares del ARA San Juan durante la gestión de Mauricio Macri.

"Asombra que espiaban a las víctimas y que los servicios de inteligencia se ocupen de mirar a los opositores y también a los suyos", dijo sobre la denuncia.

"Esta gente dice creer en la democracia y que la República le importa, pero con lo que hacen contradicen todas sus palabras", añadió.

En torno a la pandemia, Fernández apuntó que "la situación en el AMBA está mejorada pero no controlada" y evaluó que "el plan ha salido bien, pero debemos cuidar que siga así".

"A los que quieren marchar para apoyarme, les digo que tengo gratitud para todos ellos pero lo que tenemos que hacer es esperar. Lo que necesitamos es ayudar a los médicos", les dijo. (Télam)