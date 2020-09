Fórmula 1: los Mercedes estuvieron en otro planeta en la primera jornada de actividad en Sochi

Dominio absoluto del finés Valtteri Bottas y Mercedes en la primera jornada de acción en el circuito de Sochi, escenario del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, décima cita de la temporada.

Mejorando en seis décimas lo hecho en la primera sesión, Bottas, escolta en el campeonato, empleó 1m 33s 519 para recorrer los 5,8 kilómetros de extensión del trazado y quedarse con lo mejor del día, evidenciando, una vez más, el poderío del equipo alemán.

Su compañero de equipo y líder del campeonato, el inglés Lewis Hamilton, se ubicó detrás a 267 milésimas; en tanto que el australiano Daniel Ricciardo (Renault) completó la línea delantera tras ubicarse a poco más de un segundo; dato preciso del dominio de Mercedes sobre el resto.

There was plenty of drama in first practice at Sochi on Friday



And plenty of surprises on the time sheets too



Watch highlights of FP1 now 🍿#RussianGP 🇷🇺 #F1