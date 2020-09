El gran gesto de Julián Álvarez, la promesa de River, con su entrenador de la infancia

Julián Álvarez es una de las grandes apuestas de Marcelo Gallardo en River y pese a que viene de convertir 2 goles en 2 partidos desde que regresó la actividad en la Copa Libertadores, en las últimas horas fue noticia por otra cosa.

El juvenil de 20 años tuvo un gran gesto con Rafael Varas, quien fuera su entrenador durante su infancia y a quien une una gran amistad entre sus familias.

Varas, tiene una escuelita de fútbol y es empleado municipal en Calchín el pueblo cordobés de dónde es oriundo Álvarez. Pero además, según contó, reparte mercadería en los comercios del pueblo y necesitaba un vehículo mejor para poder hacerlo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Al enterarse de eso, Julián no dudó y le regaló un utilitario para que su ex-DT pueda seguir con su trabajo.

"Julián me hizo realidad lo que uno estaba buscando para poder repartir toda la mercadería. Es un gesto impresionante de este chico. Yo no soy su formador, solo tuve la suerte de cruzarme en su camino y me une a la familia una amista de muchos años", contó Varas.

Mirá la historia completa: