Viejo conocido de la escudería Ferrari, nuevo CEO de la Fórmula 1

El italiano Stefano Domenicali, ex director deportivo de la escudería Ferrari, fue confirmado hoy como nuevo CEO de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, en reemplazo de Chase Carey.

Así lo informó la British Broadcasting Corporation (BBC), a través del periodista especializado en la Maxima, Andrew Benson. Si bien no hubo anuncio oficial, los equipos ya fueron informados en las últimas horas.

Domenicali, de 55 años, fue jefe de Ferrari entre 2008 y 2014, reemplazando al francés Jean Todt, actual presidente de la FIA, quien lo ganara todo en la época de Michael Schumacher.

Former Ferrari team principal Stefano Domenicali is to become the new boss of Formula 1 next year.



