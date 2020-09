Midget: la hermosa sensación de volver a acelerar, en la voz de los protagonistas

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Sensaciones más, sensaciones menos, el denominador común del pasado domingo en el óvalo Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana fue la satisfacción de volver a calzarse el casco y acelerar a fondo un Midget.

La intensa jornada de ensayos organizada, bajo estricto protocolo, por el Club Midgistas del Sur, puso fin a los seis meses de parate y permitió a los 68 pilotos presentes atender cada una de sus obligaciones de turno.

En tal sentido, ante el incesante desfile de vehículos a pista, pudo observarse varios estrenos de máquinas, diversos testeos de puestas a punto acorde al estado de pista del momento (respondió a las condiciones lógicas) y mucha muñeca y derrape, especialmente en la primera hora de rodaje.

A excepción del medanense Esteban Mancini, ausente por precaución, todos los candidatos a batallar por el título el 20 y 27 de septiembre, respectivamente, se hicieron presentes en boxes, procurando afinar sus herramientas mecánicas.

Ese fue uno de los propósitos primordiales de la convocatoria. Aunque, por supuesto, a la mayoría del resto no le quedó otra que también ajustar la mira avisorando la siguiente entrega estival.

Las voces de los protagonistas

Luciano Franchi:

"Se sacaron muchas cosas en limpio. Ablandamos las muñecas, que era lo más imporante, y comprobamos que el auto está igual que la última vez que se usó. En la primera tanda salí rápido y la respuesta fue contundente. Después tuvimos unos altibajos, pero sobre el final volvió a rendir como al principio".

"La pista se seca mucho de día, lo vimos hoy. Se la regó mucho durante la tarde, pero contra el sol no se puede. Veremos qué pasa, será igual para todos. La cuestión era aflojarse y volver a acelerar. No estamos en condiciones de probar y modificar cosas. Mejor seguir así y llegar a la definición con lo que tenemos".

Fernando Caputo:

"Había que tratar de andar un poco y aflojarse, creo que de eso se trataba. Fue importante haber girar mucho sobre lo pelado y tratar que no patine el auto, ya que muy probablemente tengamos este tipo de piso para la definición. Al principio estuvo espectacular, como nos gusta girar, pero el tema era mejorar en lo pelado, para sacar parámetros y tener opciones para las dos fechas".

"Costó mucho volver a sentarse. Pero a la larga te adaptas, uno no se olvida de manejar; una vez que agarrás ritmo vas solo. Una pena el contexto para la definición, pero no es algo que haya elegido nadie. Lamentablemente pasó y hay que poner voluntad para adaptarse".

Claudio Roth:

"El funcionamiento del auto fue muy bueno, aunque todo en sí funcionó bien. Después de tanta inactividad, nos pone muy contentos que se pueda reiniciar ésto".

"El auto funcionó bárbaro. Este tiempo que estuvimos parados se aprovechó para hacer elementos nuevos, más que nada buscando que no se siga volcando. Así que contento, porque, más allá de los cambios que se fueron hicieron en la tarde, no varió el andar. Tenía miedo de perder rendimiento, pero no. Todo anduvo como lo pensamos.

"La pista será pareja para todos. Dadas las circunstancias, con la cantidad de autos, y por más allá del regador y la máquina, el estado del suelo será parecido al invierno. Tendremos que trabajar y venir bien equipados para ir adaptando el auto durante la tarde".

Rodrigo Perugini:

"Que haya venido gente a felicitarme por el rendimiento y los tiempos del auto me dejó muy contento. Para mejorar sabía que tenía que encarar el proyecto de auto propio y atenderlo allá en Tres Arroyos con mi viejo, Gastón (Quintas) y la atención de Sergio (Torres)".

"Ya que anduvimos tan bien, ojalá que el escenario de la definición sea como el de hoy (por el domingo). Se nota que han trabajado y que le echaron tierra. En las primeras tandas y después del paso del regador, los autos de punta fueron los mejores; eso quiere que tendremos dos fechas con buen espectáculo, con dos carriles para girar. Se vienen dos buenas fechas".

"Me gusta correr con pista pesada, pero todo este tiempo nos acomodamos pensando en un suelo pelado. Mientras haya piso sabemos que el auto andará".

Luciano Vallejos:

"Este auto (NdR: volvió a la unidad subcampeona) anda espectacular. Ya en la primera tanda notamos que sigue siendo rápido y que nos podemos adaptar sin problemas. Me dio lástima porque al otro (lo vendió) le habíamos encontrado la vuelta, pero éste sabemos que es nuestro caballito de batalla y que será contundente en las últimas dos".

"Más allá que es una prueba, el cronómetro te marca más o menos cuán rápido resultaste. Además, manejando me sentí muy cómodo y pude ir por dónde quería. En competencia podrá pasar cualquier cosa, pero de antemano ya sabemos que tiene ritmo.

"Esto de no deambular y charlar con otros sirvió para centrarnos en lo nuestro y no distraernos. Ojalá que podamos terminar el campeonato sin problemas".

Fernando Saldamando:

"Quedé muy contento, porque anduve entre los mejores tiempos en varias tandas, tanto con piso pesado y pelado. Me llevo muy buenas sensaciones y cosas para seguir puliendo y mejorando en este auto, que es totalmente nuevo".

"Tenía incertidumbre porque coloqué una suspensión trasera que hacía mucho no usaba, y que en su momento me había dado buenos resultados. Pero funcionó muy bien. También el motor Peugeot (206), que no desentonó para nada. Me falta girar un poco más a mí y tomar confianza".

"Estoy igual que el del año pasado, teniendo que desarrollar un auto nuevo en una pista de invierno, para después acomodarme al verano. La buena sensación ya la tengo y sé hacia dónde tengo que ir. Falta girar y sacarle el jugo".

Carlos Fornerón:

"Estaba muy ansioso, porque nunca antes había girado en este auto. Así que la prueba fue muy necesaria. Funcionó todo muy bien, es muy rápido. Si hubo alguna desprolijidad en el andar fue por mi y no conocerlo. Pero con buen rodaje, no tengo dudas que será muy competitivo".

"Es un auto con dirección directa, por lo que reacciona rápido al volantazo. Eso hace que sea completamente distinto a lo que venía manejando. Al principio será difícil, pero con un par de carreras encima, y conociendo la forma, seguramente andemos bien".

"Para mí esto es un hobbie y lo tomo como tal. Se decidió apostar a la familia Altamirano, que me dio un auto bárbaro, por lo que ahora hay que encarar lo que viene con todo".

Roberto Calahorra:

"Fue un cambio muy brusco, pero creo que empezamos muy bien. Es muy distinto al manejo del otro auto, pero por lo menos no hice ningún trompo (risas). Todos los cambios que Mati (Salaberry) fue haciendo, el chasis los asimiló. Pero bueno faltan conocer los límites del mismo para poder exprimirlo. Es un auto muy largador y tiene muy buena dirección, acusa rápido el movimiento del volante".

"Fui mejorando en cada salida. No soy el que mejor expresa las cosas, pero nos vamos entiendo, y lo que Mati vio de afuera yo lo sentí. A partir de eso se pudo trabajar mucho mejor durante la tarde. Matías y Sergio (Torres) tienen muchas ganas de trabajar, es lo mejor que pude encontrar para seguir corriendo".