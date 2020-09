¿Qué dijo sobre el dólar el economista que adelantó la crisis de 2001?

Por Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

El gobierno de Alberto Fernández difícilmente podrá evitar una suba del dólar en los meses venideros, ya que el público no querrá quedarse con la catarata de pesos emitidos para paliar los efectos de la pandemia en la actividad económica, señaló el economista Gabriel Rubinstein en diálogo con La Nueva.

“La devaluación del peso no tiene porque ser inminente, pero es muy difícil que no ocurra. Nuestras estimaciones la calculan en un mínimo del 20 y hasta un máximo del 30 por ciento (N de R: ese porcentaje de devaluación de la moneda nacional equivaldría a un dólar oficial que llegaría, como máximo, a superar los 100 pesos) porque la gente no querrá quedarse con todos los pesos que están dando vueltas por la emisión monetaria”, alertó Rubinstein, quien adquiriera notoriedad, años atrás, por haber adelantado la pesificación forzada post-crisis de 2001.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El profesional señaló que el esperado crecimiento de la actividad económica tras el levantamiento definitivo del aislamiento no será suficiente para absorber ese exceso de pesos.

“Nosotros vemos que el crecimiento va a apuntalar la demanda de dinero para transacciones (N d R: la cantidad de dinero que las empresas y particulares desean mantener en su poder por motivos diferentes), que van a aumentar de la mano de la mayor actividad. El tema es que no va a ser suficiente, porque los niveles de emisión son muy altos”, explicó.

Inversión privada

Con relación a la inversión, el analista y director de GRA Consultora consideró que no deben esperarse grandes novedades en la medida que no se revise el cepo cambiario.

“Pampa Energía no pudo pagar un bono porque el BCRA no le daba los dólares, por ejemplo. Hay que permitir el pago de deudas y la importación fluidamente. Por eso, me parecería mejor que si el Gobierno desea mantener este esquema, que lo haga de forma más ordenada. Una forma es desdoblar al mercado cambiario en financiero, donde se permita la libre adquisición de dólares para pagar deudas o atesorar, por ejemplo, y uno comercial para realizar importaciones. Obviamente, el paso previo será la devaluación, sino, es imposible”, explicó.