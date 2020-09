“Hoy puedo decir con orgullo que Olimpo salió de terapia intensiva”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Estamos en el peor momento de la pandemia y el fútbol no se va a reactivar hasta el año que viene”.

El clamor popular seguirá sonando con intensidad mientras el COVID-19 continúe cobrándose víctimas en nuestro país, donde la incertidumbre es la principal vedette de este parate obligado de la pelota, con efecto dominó desde Primera división de AFA hacia las categorías de ascenso.

En ese contexto, Olimpo, uno de los tres representante de la Liga del Sur en el torneo Federal A, sigue sumando refuerzos. ¿Con qué fin?, ¿pensando en una posible reanudación de la competencia en este 2020 o armando el plantel para la temporada venidera?

Estas y otras preguntas contestó el presidente aurinegro Angel Tuma, mucho más aplomado en esta función de llevar adelante un club con tanto peso e historia.

“Hicimos un análisis de lo que puede llegar a pasar, y en ambos casos, más allá de tener que jugar o no, vimos con buenos ojos empezar a sumar refuerzos en este momento. Si no hay actividad en lo que queda del año, el próximo campeonato se estaría iniciando a fines de enero, por lo que el mercado de pases va a arder en el receso de verano. Entre noviembre y diciembre habrá mucha desesperación por contratar futbolistas y va a ser un caos”, detalló el “Doc”.

“Estoy seguro que no nos equivocamos incorporando jugadores ahora, porque el mercado está más accesible, existe una oferta considerable y los jugadores quieren garantizarse una estabilidad laboral”, argumentó Tuma, titular olimpiense desde agosto del año pasado, después de la Asamblea Extraordinaria que llevaron a cabo los socios tras la renuncia masiva de lo que fue Identidad Aurinegra.

“Son muchos los futbolistas que están a la deriva, que no saben que va a suceder ni cuando se podría reanudar el certamen. Entonces, que en plena pandemia aparezca un club ofreciéndote un convenio de trabajo hasta diciembre de 2021, es para tenerlo en cuenta; creo que seduce a cualquiera. El jugador resigna un cierto porcentaje de dinero, es cierto, pero asegura su fuente laboral, empezando a cobrar el sueldo a partir del próximo 1 de octubre”, contó.

En su consultorio de Thompson 537, café en mano y revisando la lista de pacientes, Angel convirtió su pensamiento en un deseo personal, el mismo que puede llegar a tener hasta el más fanático hincha de Olimpo.

“Tenemos la necesidad de ascender, en este torneo que todavía no terminó o en el que vendrá. Para lograrlo debemos sacar ventajas en todo lo que podamos, y armando un plantel competitivo de antemano es una de ellas. Olimpo no puede seguir en el Federal A, se le hace prácticamente imposible mantener la estructura del club, que está armada y preparada para competencias superiores a la categoría donde hoy se encuentra”.

—Dicho sea de paso, ¿cómo se encuentra Olimpo, social y financieramente?

—Como tenemos a todos los empleados en blanco, y cuento al plantel profesional y su cuerpo técnico, fue un gran alivio la ayuda del gobierno (ATP), porque nos permitió ahorrar casi el 50 por ciento de los sueldos. Con eso, más lo que ingresó por las disciplinas, las cuotas sociales y lo que consigue Alfredo (Dagna, vicepresidente) yendo de un lado para el otro, pudimos sacar la cabeza del agua y destrabar situaciones que nos tenían atados de pies y manos.

“Cuando arrancó la pandemia, con el personal estábamos atrasados en los salarios de tres meses y un aguinaldo, aunque ahora recuperamos terreno: solo dos meses abajo. También ayuda que el club, al estar cerrado, no genera gastos considerables y que los empleados tienen la mejor predisposición del mundo para esperar los pagos sin caras largas ni reproches. Ojo, esta es una deuda que nosotros heredamos, pero siempre pusimos la cara por nuestra gente. Todos los meses recibieron plata, fuimos cumpliendo de a `puchos´, pero no falta mucho para que los podamos poner al día”.

—En estos meses de pandemia hubo ciertas mejores de las instalaciones, ¿de cuales precisamente?

—Se pintó parte de la sede, la pileta de natación y el salón donde desarrolla sus actividades la gimnasia artística. En el Carminatti se recuperaron maquinarias que por presupuesto no se podían arreglar y la subcomisión de vóley, por intermedio de Jorge Barbero, está concluyendo una obra monstruosa para el desarrollo del deporte (canchas, vestuarios, consultorios médicos y oficinas), que también incluye mejoras en los baños y en la escalera de acceso a las plateas para periodistas e invitados especiales.

“En el predio, donde nos robaron casi 100 metros lineales de alambrado, empezamos a recuperar el sector con un encofrado de cemento para que los paños nuevos estén más seguros. El trabajo lo lleva a cabo uno de nuestros vicepresidentes (Alberto Fernández, de Fernández y Fernández, hormigón elaborado) junto a otras empresas que se encargan de embellecer el sector trasero del complejo, donde están las canchas que utiliza Olimpo. En ese lugar también colocamos torres de luces con reflectores de alta potencia e intensificamos la seguridad”.

“Hoy, puedo decir orgulloso que Olimpo salió de terapia intensiva. Gracias a la colaboración de terceros, a lo que día a día consigue Alfredo y a la predisposición de los empleados a no bajar los brazos aún sabiendo que el club tiene una deuda con ellos”.

Son 5, pero van a llegar más

“Por ahí escucho con insistencia: `¿de dónde saca plata Olimpo para contratar refuerzos en plena pandemia?´ Algunos están muy interesados en saber, pero no asaltamos ningún banco ni tenemos una máquina de fabricar dinero. Los cinco jugadores que se incorporan ahora se encuentran dentro del presupuesto que veníamos manejando, es decir que vinieron gracias a lo que pudimos ahorrar por la cancelación de algunos contratos (onerosos) de común acuerdo”, indicó el “presi”.

El plantel aurinegro tuvo 14 bajas, y hace una semana la lista que manejaba el DT Alejandro Abaurre era de 13 futbolistas con vínculo laboral actual con la entidad. Igualmente, junto a ellos continúan entrenando –vía zoom-- los que seguramente “renovarán” por un año más: Iván Furios, David Vega, Nicolás López Macri, Nahuel Salazar y Gustavo Mendoza.

“El plantel está prácticamente al día, le estamos pagando julio y en unos días le vamos a saldar agosto y parte de septiembre. Por suerte, económicamente tomamos algo de aire y podemos proyectar que es lo mejor para el club”, deslizó el “Doc”.

—Por lo que se viene hablando, por los contactos que tiene Alfredo, vos como “mandamás” de una institución como Olimpo, ¿qué crees que va a pasar con el Federal A?

—Según el Consejo Federal, si dan los tiempos y la pandemia lo permite, la idea es jugar para que los ascensos se definan en la cancha.

—¿Te referís a Olimpo o a todos los equipos que toman parte de la competencia?

—Si se juega, si entre mediados de noviembre y principios de enero podemos contar con 12 o 13 fechas disponibles, el Consejo Federal pretende que participen todos, o la gran mayoría. De que forma no sé; Olimpo, por ejemplo, propone un octogonal de todos contra todos a una rueda (7 partidos), que tranquilamente se puede desarrollar entre diciembre y enero.

—Pero los equipos de arriba, en ambas Zonas, insisten por un hexagonal, tal como estaba establecido en el reglamento desde un primer momento.

—Sí, pero el deseo de Olimpo es hacer todo más equitativo, que la mayor cantidad posible de equipos tengan pretensiones de ascender.

—Alfredo tiene una muletilla: “si se juega, jugamos”. ¿Por qué insiste tanto con eso?

—Partamos de una base: si Olimpo estaría desahuciado, no incorporaría jugadores. Sumamos refuerzos pensando a dos puntas: por si se llega a jugar o ya tener el plantel armado para lo que vendrá. Más allá de las especulaciones y de todo lo que se pueda decir, el termómetro es la pandemia, es lo único que puede frenar las ganas y la ansiedad que tenemos todos por volver a jugar.

“Para que los equipos del Federal nos ilusionemos con una posible reactivación de la competencia, es importante que arranquen la Liga Profesional y la B Nacional; eso va a traccionar para que nosotros sigamos los mismos lineamientos”.

Tuma charla con el secretario del club, Sebastián Marchese. ¿De qué?, sobre Olimpo o de la Liga de Profesionales, no hay otra...

—Bueno, hay cinco refuerzos abrochados, ¿cuántos más van a llegar?

—Seguro dos más: un lateral por derecha y un volante central. El 4 es la prioridad, aunque las negociaciones están más avanzadas con el 5, que es interesante y de mucha categoría. Si no lo podemos cerrar, no importa, no nos desespera, porque es un puesto donde contamos con varias alternativas.

—¿Y adelante, en la ofensiva?

—Por ahora estamos armados. Ahora, si en la próxima reunión del Consejo Federal deciden que Olimpo sea parte de la definición, ahí evaluaremos si en el mercado existe algún atacante potable, distinto, que merezca de nuestro esfuerzo para poder traerlo. Para Olimpo, ahora o en 2021, es primordial ascender.

—¿Por qué hacés tanto hincapié en la necesidad imperiosa de ascender?

—Por una cuestión económica. Cuando estás en Primera o en la B Nacional, el dinero que recibís de parte de AFA te saca de un montón de apuros. Además, no es lo mismo pedir una publicidad o convencer a un sponsor para un Federal que estando en lo más alto del fútbol argentino.

“El Federal A no vende, tiene poca repercusión, es así, le guste a quien le guste”.

“Olimpo está bien porque Alfredo tiene una capacidad terrible para conseguir lo que pide; es voraz y la gente le responde. Sin él, el resurgimiento del club hubiese sido inviable, porque los ingresos del Federal no alcanzan, y menos que menos en medio de esta pandemia que debemos soportar”.

“A mi me angustia ver a Olimpo en el Federal A. Cuando pasan algún partido nuestro en Primera, o me acuerdo de lo que eran las pretemporadas en Mar del Plata, es como que me clavan un puñal en el pecho. Me cuesta creerlo, pero estamos acá, hay que aceptar la realidad y cargar las pilas para lo que vendrá. Estamos muy ilusionados con jugar y sacar a Olimpo adelante”.

Ojo clínico y diagnóstico preciso

—Como médico, ¿pensás que es posible jugar al fútbol en medio de la pandemia?

—Hoy por hoy es imposible jugar, aunque en la medida que los contagios disminuyan, y estoy hablando de un 30 o 40 por ciento, tendríamos que pensar en volver. Y te explico porqué: más allá de que muchos lo consideren un divertimento o un pasatiempo, el fútbol es un trabajo del que depende un montón de gente.

“En cualquier empresa o grupo laboral existen los contagios, pero a los casos positivos los mandan a la casa para que queden aislados, y la empresa sigue funcionando. En el fútbol tiene que pasar exactamente lo mismo, porque el virus seguirá haciendo estragos hasta que lo pueda frenar la vacuna, una solución que sigue sin aparecer”.

“En algún momento vamos a tener que empezar a convivir con el virus. Concientizarnos que si se enferman 5 jugadores o algunos auxiliares de un plantel, deberán hacer el tratamiento que corresponda y el resto seguir para adelante. Las leyes serán las mismas para todos. Salvando las distancias, vamos a tener que copiar lo que hacen en la Copa Libertadores: el que se contagia no entrena ni juega. Es duro decirlo, pero...”

—Otra traba grande es la logística, los viajes, los alojamientos... ¿Cómo harán con todo eso?

—Ese es el principal problema. En cuanto al protocolo a cumplir, Olimpo no va a tener inconvenientes, incluso estamos dispuestos a realizar los testeos correspondientes, al inicio de la pretemporada y con evaluaciones constantes en forma individual y grupal. Nuestra idea, al menos para arrancar, es hisopar a 50 personas, todas las que estén vinculadas al fútbol.

“Hay que tener en cuenta que hay ciudades y provincias que tienen cerrados sus accesos, por eso hoy, te reitero, las chances de volver a jugar son cero. Aunque no nos enfoquemos solo en el fútbol, la situación debe mojorar por el bien de la sociedad; hay gente que la está pasando realmente mal”.

—El virus llegó para quedarse...

—Sí, pero creíamos que iba a permanecer entre nosotros como una gripe común o una enfermedad estacional o virósoica, pero no, nadie esperaba esto: que sea tan contagioso y que el tiempo de propagación sea tan largo.