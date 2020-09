El comercio sigue con horario corrido: no suben las ventas ni circula la gente

Audionota: Danilo Belloni

Hubo polémicas, algunos cruces entre comerciantes y, finalmente, un convenio para establecer los horarios de atención. Estaban los que pretendían mantener un horario corrido y los que pedían liberarlo para poder vender más. Una vez que se había logrado un acuerdo, un supuesto decreto municipal permitió extender el horario de comercio hasta las 21.



Sin embargo, pese al debate y a los diferentes puntos de vista, la realidad, los efectos de la pandemia y la grave crisis económica que atraviesa el país mantiene al comercio paralizado y haciendo horario corrido.



Al menos así coinciden en afirmar la Cámara de Comercio y los comerciantes autoconvocados, que pretendían libertad total para establecer horarios y la Corporación de Comercio, Industria y Servicios, que era partidaria del horario corrido.



“Tras hacer recorridas por el centro notamos que, de unos 100 comercios, al menos dos o tres abren de 9 o 10 a 21, mientras que el resto, y por falta de gente en las calles y la caída en las ventas, decide cerrar a las 18”, dijo Juan Carlos Starobinsky, titular de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.





“A nosotros no nos sorprende lo que vemos porque en las dos encuestas que realizamos tiempo atrás habíamos detectado que más del 75 % de nuestros asociados pretendía establecer un horario corrido”, agregó.



Al mismo tiempo, aclaró que más allá de las preferencias por la apertura de corrido o cortado, la realidad que trajo la pandemia por el coronavirus y la crisis económica que la acompaña genera que “ el centro se apaga y queda vacío después de las 18. Por eso no se justifica mantener las puertas abiertas, a pesar de tenerlo permitido”.



Similar fue la postura del presidente de la Cámara de Comercio, Martín Garmendia, que semanas atrás promovía la libertad de horarios de acuerdo a la preferencia de cada negocio.



“Estamos haciendo un seguimiento del comportamiento de algunos comercios y la realidad es que algunos cierran antes del horario permitido. Hay negocios que a las 16 o 17 han cerrado y esto demuestra, y dudamos, si es un comportamiento nuevo de los consumidores o está vinculado a la falta de dinero de la gente: creo que tiene que ver con las dos cosas”, dijo.



“Son muy pocos los negocios que se quedan hasta las 21, porque la realidad es que el nivel de ventas no amerita tener que contratar personal para hacer media jornada”, aseguró.

Por último, contó que a fines de septiembre y de acuerdo al convenio firmado con la Asociación Empelados de Comercio, el horario se podría extender hasta las 19.





“Estamos esperando que se cumpla el plazo del acuerdo que se firmó con el sindicato para poder trabajar una hora más, hasta las 19, pero tenemos que ver qué pasa con el movimiento en la calle y la situación económica”, dijo.



Además contó que la realidad es muy distinta en los miles de pequeños comercios barriales, que siguen adoptando el horario cortado.“Nuestra postura es mantener el acuerdo que se rubricó con el gremio hace unos días y no borrar con el codo lo que firmamos”, dijo.

Facundo Borri sostuvo que, si bien el punto de vista de los comerciantes autoconvocados era poder trabajar sin condicionamientos de horarios, mantienen el horario corrido por el acuerdo firmado con el sindicato que nuclea a los empleados.

“El 1 de octubre vamos a extender la atención hasta las 19 y tendremos una nueva reunión para analizar la situación de la ciudad y la cantidad de contagios para analizar qué hacer”, sostuvo.

"Queremos el libre horario, pero no es el momento de hacerlo por la cantidad de casos que se vienen dando. La realidad es que las ventas son un desastre y estamos al borde de fundirnos”, opinó Borri.