Qué son esos insectos similares a las avispas que invadieron Bahía

Temor y sorpresa provocó en los últimos días la aparición, en diferentes puntos de nuestra ciudad, de una especie de insecto similar a las avispas. Sin embargo, desde Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca explicaron que se trata de bichos "inofensivos" y que, por el contrario, "son importantes en el control de plagas".

Mirna Damiani, bióloga del área, le contó a La Nueva. que se tratan de ichneumonidaes (icneumónidos), que son similares a las avispas, aunque no pican.

"La mayoría que vimos son por fotos, por lo que no es lo mismo que ver el ejemplar en mano. En general, van a ver que tienen el cuerpo con una escotadura a la mitad del cuerpo, alargado, por eso es que la gente se asusta, con un oviopositor que parasita a otras especies. La mayoría son inofensivos, salvo un grupito que tiene ese oviopositor filoso que puede llegar a lastimar, aunque no tienen veneno", detalló.

Damiani explicó que "la función ecológica que tienen es que son parasitoides, es decir ponen los huevos en otros insectos, como las mariposas nocturnas o polillas. Por eso es que son casi controladores biológicos de especies que pueden llegar a ser dañinas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Tienen una tendencia a ser atraídos por la luz artificial, por eso es que se ven en mucha cantidad por las noches", agregó.

Su aparición también tiene que ver con el aumento de las temperaturas y la época primaveral que es reproductiva por excelencia.

No obstante, Damiani repitió "que estas especies no utilizan su oviopositor para ir a picar. Hacemos mucho hincapié en esto, porque no tienen aguijón y, además, no permanecen durante mucho tiempo vivos".

En los últimos días, contó que Saneamiento Ambiental recibió también consultas desde Cabildo y Punta Alta.

"Son organismos que están en todo el mundo, excepto la Antártida. Se habla de 32 o 33 géneros diferentes. El 90 % de ellos no pican, porque no viven de nosotros. No deberíamos accionar contra ellos", cerró Damiani.