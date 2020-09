"Cuidate y cuidá a los tuyos porque el COVID no es joda", dijo la encargada de un comedor contagiada

Paola Vergara, encargada del comedor "Corazones Solidarios" de Villa Nocito, dejó un mensaje sobre la importancia de los cuidados tras dar positivo para COVID-19.

"Si podés cuidarte y quedarte en tu casa, hacelo. Cuidá a los tuyos y cuidate vos porque el COVID no es una joda, es un virus que avanza muy rápido. Acá en el comedor se usa mucha lavandina, muchos elementos de desinfección y nos contagiamos", dijo en un video publicado anoche en la página de Facebook del comedor —que permanecerá unos días cerrado— al conocer el resultado del test.

La mujer aclaró que no se contagió realizando las tareas del comedor sino por un sobrino que vive con ella y trabaja en una empresa donde varios empleados dieron positivo: "Acá usamos los elementos de protección y no pasó nada con la gente; el virus vino de afuera y eso me enoja porque tomamos tantas medidas de seguridad y fue por un mínimo error en una empresa".

"Hace unos días comenzamos con algunos síntomas de este maldito COVID, pensamos que era un gripe pero mi sobrino que vive acá, trabaja en una empresa y nos contó que una chica había dado positivo y después se fueron sumando casos", explicó Paola en la grabación.

Y agregó: "Le hicieron el hisopado a mi sobrino en la empresa y dio positivo; también me hisoparon a mí y hace una hora (ayer a la tarde) me llamaron para decirme que era positivo. Más que pasándola mal por los síntomas, estamos muy angustiados porque somos unos cuantos voluntarios aislados y la mayoría está con síntomas. Gracias a Dios todos bien, aunque algunos con un poco de fiebre".

Paola señaló que "gracias a Dios Pocho (su marido) está bien; él tiene diabetes y podría haber sido un caso complicado".

También aprovechó el mensaje para agradecer a quienes la están ayudando y pidió "oración para salir rápido de esto porque es muy feo, además de convivir con el virus convivimos con la preocupación de cómo está el resto".

"Desde mi lugar, que hoy lamentablemente me toca transitar esto, les pido conciencia. Más que rezar por mi vida pido que ninguno de nosotros necesitemos un hospital porque la salud pública está colapsada, está jodido ir al hospital y sería muy triste tener que ir a ocupar un lugar que por ahí necesita otra persona con más urgencia", aseguró la encargada.

Y añadió: "Seguiré cuidando a mi familia y al voluntariado. A ustedes que están escuchándome del otro lado les pido que se cuiden y hagan caso; es muy lindo salir, juntarse, disfrutar en familia, a mí también me encanta, pero esperen a que la totalidad de los hospitales se acomode, a que los profesionales se recuperen. Los médicos y enfermeros están cansados, están haciendo todo lo que pueden, y si nos seguimos enfermando no va a haber cura para nadie".

Sobre el final de video, indicó que "no es momento para juzgar" y pidió que "todo aquel que tenga un caso positivo en la casa no vaya a trabajar porque después pasa esto".

Esta mañana, Paola le contó a La Nueva. que desde Salud les están haciendo un seguimiento: "Nos sentimos acompañados; también se comunicó conmigo Vanina González por cualquier cosa que necesitemos y lo mismo el delegado Pancho Caspe. La verdad muy predispuestos para dar una mano".