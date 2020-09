Unas 35 mil personas disfrutaron del extenso show por streaming de Abel Pintos

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Unas 35 mil personas, entre las 20 mil que adquirieron sus tickets virtuales y las 15 mil que lo siguieron por Radio Nacional, disfrutaron anoche del extenso primer show por streaming ofrecido por Abel Pintos, desde el escenario de La Usina del Arte.



Acompañado por su banda completa, el intérprete, con 25 años de trayectoria, regaló a sus seguidores una larga nota previa de 45 minutos realizada por la periodista anfitriona Eleonora Pérez Caressi y un concierto de unas 35 canciones de su amplio repertorio.



Entre ellas sonaron la flamante "Piedra libre", dedicada al hijo que espera; "El hechizo", "Quiero cantar", "Cuantas veces", "Como te extraño", "Aquí te espero", "Sin principio ni final", el clásico de León Gieco "Pensar en nada", y "A-dios", entre tantas.



El artista estuvo acompañado por su director musical Marcelo Predacino, en guitarras y coros; Alfredo Hernández, en teclados y coros; Alan Ballan, en bajo y coros; Ervin Stutz, en trompeta; Carlos Arin, en saxo; y Jose Luis Belmonte, en batería.



Tal como había anticipado el propio Pintos días atrás a Télam, el show hizo foco "en la canción propiamente dicha y no en todo lo que pasa alrededor”.



"El streaming viene a ser un nuevo formato de concierto y no una manera de emular un concierto en vivo que es imposible de igualar y es una experiencia única, mágica y metafísica que sucede cuando compartimos todos juntos en un mismo lugar. A este streaming no llego con pretensiones de show, tengo otros objetivos y busco provocar otras cosas. Ya de por sí estoy excitado con la posibilidad de volver a tocar con mis amigos, con mi banda”, había aclarado.



Por ese motivo, además de la experiencia de verlo tocar en vivo desde un escenario junto a su banda, el músico ofreció la opción de poder seguir el concierto solo en audio por la radio pública.