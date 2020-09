Covid-19: la región ya superó los 3 mil contagios, con más de 80 muertes

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Bahía Blanca y los otros 21 distritos que conforman la Sexta Sección superaron esta semana los 3.000 contagios de Covid-19, de los cuales casi el 30% se produjo en los primeros 10 días de este mes. En lo que va de septiembre, además, se registró más del 36% de los fallecimientos registrados hasta el momento.

“La situación es preocupante -reconoció esta semana el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña-. En los últimos 20 días en Bahía pasamos de 790 casos a unos 1.500 y, si abrimos la mirada a la zona (a los 15 distritos que monitorea RS1), pasamos de 1.200 a 2.400”.

“Esta es la 'foto' de la pandemia hoy, pero los que tenemos responsabilidad en estos temas tenemos que ver más allá. Y lo que nos dice esta 'foto' es que desde fines de agosto hasta ahora los casos se duplicaron”, añadió.

Adolfo Alsina es el único distrito de la Sexta Sección que pudo llegar al día 175º de la pandemia sin casos positivos.

La curva de contagios no para de trepar desde fines de junio. En los cuatro meses previos sólo se habían registrado 138 casos en los 22 distritos de la zona; de allí en más, el crecimiento del número de enfermos fue vertiginoso.

En julio, por ejemplo, hubo 649 casos; es decir, casi 5 veces más que en todo el período previo. Algunos tenían la esperanza de que en agosto la situación fuera distinta, pero ocurrió todo lo contrario: en sus 31 días hubo 1.396 contagios.

Septiembre arrancó aún peor. En las primeras 10 jornadas los casos detectados fueron 853, para llegar a un total de 3.036 desde que comenzó la pandemia. Es decir, en algo más de una semana se registró el 28% de todos los contagios que hubo hasta el momento.

La escalada del número de víctimas también es alarmante. Hasta el 31 de julio se habían registrado 18 casos; en los 40 días posteriores hubo nada menos que 65 (más del 78% del total).

“Lo único que se le puede decir al vecino es que, para aplanar esta curva de contagios, la única forma es mantener el distanciamiento social, el uso del barbijo y la higiene de manos. Si no lo hacemos, no veo nada que me indique que esta situación va a cambiar”, insistió Núñez Fariña.

Bahía Blanca sigue arriba del todo en la lista de distritos con mayor cantidad de contagios registrados hasta el momento. Esta semana superó los 1.500, cifra que representa alrededor del 52% del total. Es un porcentaje elevado, pero que concuerda con la porción de población que tiene dentro de la Sexta Sección.

La sorpresa de este listado, sin lugar a dudas, es el partido que ocupa el segundo puesto: Laprida. El distrito que conduce Pablo Torres llegó al último viernes con 364 casos acumulados, cifra muy alta para una jurisdicción con algo más de 10 mil habitantes.

Con una población varias veces mayor, Coronel Rosales está rozando los 300 casos, seguida por Coronel Pringles, con algo más de 200 contagios totales. Villarino y Tornquist completan el grupo de los que han superado los 100 casos.

(*) Casos registrados hasta el día 10 inclusive.

En cuanto a los casos fatales registrados hasta el último viernes, Bahía Blanca también figura al tope de la lista, con más de 40, seguida por Coronel Rosales.

Sin embargo, el caso más llamativo es el del distrito que se ubica tercero entre los que más fallecimientos han tenido que lamentar, Coronel Pringles. En esta comuna 9 de las 11 muertes constatadas hasta el último viernes se produjeron en el curso de este mes.

Otro dato para tener en cuenta: en estos tres distrito -Bahía, Rosales y Pringles- se concentra hasta el momento el 83% de los casos fatales por Covid-19 registrados hasta hoy.

El resto de los fallecimientos tuvo lugar en Pellegrini, con 6 (otro caso sorprendente, tomando en cuenta la escasa población de este partido); Patagones, con 3; Villarino y Tornquist, con 2 cada uno; y Laprida, con 1.